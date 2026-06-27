Công cụ theo dõi nguy cơ mất việc do AI

Chính quyền bang California - Mỹ hôm 25-6 cho ra mắt một công cụ được thiết kế để hoạt động như một "hệ thống cảnh báo sớm" về nguy cơ mất việc làm trên diện rộng do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Công cụ kết hợp nhiều chỉ số về mức độ ảnh hưởng của AI đối với từng ngành nghề với dữ liệu hằng tháng về các đơn xin trợ cấp thất nghiệp của bang, từ đó theo dõi những dấu hiệu xáo trộn của thị trường lao động theo thời gian thực. Công cụ được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom, Sở Phát triển Việc làm của bang và viện nghiên cứu California Policy Lab thuộc ĐH California. Động thái này diễn ra giữa lúc các nhà hoạch định chính sách chịu áp lực ngày càng cao trong việc thể hiện sự chủ động trước nguy cơ AI gây mất việc làm. Đáng chú ý, bang California hiện có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước và là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty đang phát triển các hệ thống AI tiên tiến.

Một hội chợ việc làm tại bang California - Mỹ. Ảnh: AP

Trước đó, vào năm 2025, chính quyền bang New York đã cập nhật hệ thống nhằm theo dõi tình trạng mất việc do AI. Theo quy định mới, khi nộp hồ sơ bắt buộc trước các đợt sa thải lớn hoặc đóng cửa nhà máy, các doanh nghiệp tại New York phải chỉ rõ liệu AI có phải là một trong những lý do dẫn đến việc cắt giảm nhân sự hay không. Dù vậy, theo trang Bloomberg, các chuyên gia lao động cho rằng do biện pháp này dựa trên việc doanh nghiệp tự báo cáo, dữ liệu thu được nhiều khả năng không đầy đủ. Trong số hơn 160 công ty đã báo cáo sa thải hàng loạt với bang kể từ khi quy định mới được áp dụng, không công ty nào cho rằng việc cắt giảm nhân sự là do AI.