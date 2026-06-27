Singapore đặt mục tiêu dẫn đầu toàn cầu về giải pháp AI

Báo cáo do Ủy ban Đánh giá chiến lược kinh tế (ESR) của Singapore mới công bố nêu rõ nước này nên đặt mục tiêu trở thành một trung tâm toàn cầu về phát triển và triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì cạnh tranh để xây dựng các mô hình AI hoặc trung tâm dữ liệu lớn nhất.

Theo báo cáo, AI sẽ làm thay đổi nền kinh tế theo cách tương tự như điện và Internet đã từng làm và thế mạnh của Singapore nằm ở khả năng kết nối các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu để tạo ra một môi trường thuận lợi cho đổi mới.

Báo cáo khuyến nghị biến Singapore thành địa điểm ưu tiên cho các giải pháp AI có tác động lớn bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các nguồn lực quan trọng như bộ dữ liệu, năng lực tính toán và môi trường thử nghiệm pháp lý, đồng thời tăng cường khả năng quản trị và an toàn AI.

ESR cũng đề xuất hỗ trợ các công ty hàng đầu có trụ sở tại Singapore trở thành "những nhà tiên phong về AI" thông qua các chương trình chuyển đổi AI quy mô lớn, giúp họ trở thành hình mẫu cho các ngành tương ứng.

Để mở rộng việc ứng dụng AI, ESR kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn thường phải đối mặt với những hạn chế về chi phí và năng lực. Các hiệp hội thương mại và phòng thương mại có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc thu hút nguồn lực và phát triển các giải pháp AI dùng chung để nâng cao năng suất trên các lĩnh vực.

Chính phủ Singapore đã thành lập Hội đồng AI quốc gia, tập trung vào các nhiệm vụ ứng dụng AI trong sản xuất tiên tiến, tài chính, chăm sóc sức khỏe và logistics.