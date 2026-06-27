Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore đặt mục tiêu dẫn đầu toàn cầu về giải pháp AI

| | Kinh tế số

Singapore đặt mục tiêu trở thành trung tâm toàn cầu về phát triển và ứng dụng AI, tập trung vào các giải pháp có tác động lớn.

Báo cáo do Ủy ban Đánh giá chiến lược kinh tế (ESR) của Singapore mới công bố nêu rõ nước này nên đặt mục tiêu trở thành một trung tâm toàn cầu về phát triển và triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì cạnh tranh để xây dựng các mô hình AI hoặc trung tâm dữ liệu lớn nhất.

Theo báo cáo, AI sẽ làm thay đổi nền kinh tế theo cách tương tự như điện và Internet đã từng làm và thế mạnh của Singapore nằm ở khả năng kết nối các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu để tạo ra một môi trường thuận lợi cho đổi mới. 

Báo cáo khuyến nghị biến Singapore thành địa điểm ưu tiên cho các giải pháp AI có tác động lớn bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các nguồn lực quan trọng như bộ dữ liệu, năng lực tính toán và môi trường thử nghiệm pháp lý, đồng thời tăng cường khả năng quản trị và an toàn AI.

ESR cũng đề xuất hỗ trợ các công ty hàng đầu có trụ sở tại Singapore trở thành "những nhà tiên phong về AI" thông qua các chương trình chuyển đổi AI quy mô lớn, giúp họ trở thành hình mẫu cho các ngành tương ứng. 

Để mở rộng việc ứng dụng AI, ESR kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn thường phải đối mặt với những hạn chế về chi phí và năng lực. Các hiệp hội thương mại và phòng thương mại có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc thu hút nguồn lực và phát triển các giải pháp AI dùng chung để nâng cao năng suất trên các lĩnh vực.

Chính phủ Singapore đã thành lập Hội đồng AI quốc gia, tập trung vào các nhiệm vụ ứng dụng AI trong sản xuất tiên tiến, tài chính, chăm sóc sức khỏe và logistics.

Theo Trần Quyên

VTV

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Nguyễn Tử Quảng: Sa thải ồ ạt, thất nghiệp tràn lan... không phải do AI

CEO Nguyễn Tử Quảng: Sa thải ồ ạt, thất nghiệp tràn lan... không phải do AI Nổi bật

Công ty luật "vận hành bằng AI" đầu tiên trên thế giới thắng hơn 200 triệu đồng tại tòa án

Công ty luật "vận hành bằng AI" đầu tiên trên thế giới thắng hơn 200 triệu đồng tại tòa án Nổi bật

CMC cùng Hà Nội phát triển chính quyền số, thành phố AI

CMC cùng Hà Nội phát triển chính quyền số, thành phố AI

08:52 , 27/06/2026
Dùng phần mềm tinh vi vượt qua bảo mật sinh trắc học mua bán trái phép 1.000 tài khoản ngân hàng

Dùng phần mềm tinh vi vượt qua bảo mật sinh trắc học mua bán trái phép 1.000 tài khoản ngân hàng

08:48 , 27/06/2026
Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị công nghệ

Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị công nghệ

07:47 , 27/06/2026
Lỡ bấm vào link 18+ trên Facebook, làm ngay điều sau để tránh mất tài khoản

Lỡ bấm vào link 18+ trên Facebook, làm ngay điều sau để tránh mất tài khoản

21:45 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên