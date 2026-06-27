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Dùng phần mềm tinh vi vượt qua bảo mật sinh trắc học mua bán trái phép 1.000 tài khoản ngân hàng

| | Kinh tế số

Từ tháng 9-2025 đến tháng 6-2026, ổ nhóm trong đường dây đã mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

Ngày 26-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa triệt phá chuyên án lớn về mua bán tài khoản ngân hàng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ổ nhóm tội phạm này do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004; ngụ phường Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu.

Bắt ổ nhóm mua bán trái phép 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, thu lời bất chính hàng tỉ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để điều hành đường dây này, Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004; ngụ cùng phường Long Biên) tham gia góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau.

Sau đó, Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, TP Hà Nội và TPHCM để thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.

Đáng chú ý, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã tìm kiếm và sử dụng công cụ (Tool). Đây là một phần mềm nguy hiểm với các chức năng tinh vi như: điều hướng và chiếm quyền điều khiển để can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại di động của bị hại; vượt bảo mật sinh trắc học, khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt trực tiếp, công cụ này sẽ chặn camera thật và thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trong máy, chọn ảnh chân dung sẵn có của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học, từ đó sử dụng các tài khoản "rác" để phục vụ thanh toán cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn...

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chỉ tính từ tháng 9-2025 đến tháng 6-2026, hai đối tượng này đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Hiện, 8 đối tượng đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Tuấn Minh

Người Lao động

Từ Khóa:
công an

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