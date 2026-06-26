Lỡ bấm vào link 18+ trên Facebook, làm ngay điều sau để tránh mất tài khoản

Những bài đăng, video hoặc hình ảnh gắn mác "18+" xuất hiện trên Facebook không chỉ nhằm mục đích câu tương tác mà còn có thể là cái bẫy để đánh cắp tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu khuyến cáo người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các đường link được chia sẻ dưới dạng nội dung nhạy cảm, bởi chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể khiến tài khoản Facebook rơi vào tay kẻ gian.

Theo chuyên gia, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý tò mò của người dùng để phát tán các bài đăng có tiêu đề giật gân, hình ảnh hoặc video 18+, sau đó chèn đường link dẫn sang website bên ngoài. Không ít trường hợp, các trang này được thiết kế giống hệt giao diện Facebook hoặc các dịch vụ quen thuộc nhằm đánh lừa người dùng.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu khuyến cáo người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các đường link 18+. (Ảnh: Chống lừa đảo)

Sau khi bấm vào link, nạn nhân có thể bị yêu cầu đăng nhập lại Facebook, xác minh độ tuổi, nhập mã xác thực, tải ứng dụng lạ hoặc cung cấp các thông tin cá nhân. Đây đều là những dấu hiệu cho thấy người dùng đang đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo. Nếu làm theo các yêu cầu này, tài khoản Facebook, email liên kết hoặc dữ liệu trên thiết bị có thể bị chiếm đoạt. Một số website còn âm thầm cài mã độc, theo dõi hoạt động hoặc đánh cắp thông tin đăng nhập.

Trong trường hợp đã lỡ nhấp vào đường link đáng ngờ, người dùng cần nhanh chóng thực hiện một số biện pháp để hạn chế rủi ro.

Trước hết, tuyệt đối không nhập mật khẩu Facebook, mã OTP, thông tin ngân hàng hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trên trang web vừa truy cập. Nếu website yêu cầu tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng, hãy đóng trang ngay lập tức và không tiếp tục thực hiện.

Tiếp theo, nên đổi ngay mật khẩu Facebook và email đang liên kết với tài khoản, đặc biệt nếu đã nhập thông tin đăng nhập hoặc nghi ngờ tài khoản có nguy cơ bị lộ. Mật khẩu mới cần đủ mạnh, không trùng với các tài khoản khác và ưu tiên kết hợp chữ hoa, chữ thường, số cùng ký tự đặc biệt.

Người dùng cũng nên kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng thêm một lớp bảo vệ. Tính năng này giúp ngăn chặn kẻ xấu đăng nhập vào tài khoản ngay cả khi đã biết mật khẩu.

Bên cạnh đó, hãy kiểm tra danh sách các thiết bị đang đăng nhập Facebook. Nếu phát hiện thiết bị lạ hoặc vị trí đăng nhập bất thường, cần đăng xuất ngay và đổi mật khẩu một lần nữa để đảm bảo an toàn.

Cuối cùng, nên quét toàn bộ điện thoại hoặc máy tính bằng phần mềm bảo mật uy tín nhằm phát hiện và loại bỏ mã độc nếu có. Đây là bước quan trọng trong trường hợp người dùng đã vô tình tải xuống tệp hoặc cài đặt ứng dụng từ đường link lạ.

Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, cách phòng tránh hiệu quả nhất vẫn là không bấm vào các đường link có nội dung giật gân, đặc biệt là những bài đăng 18+, khuyến mãi bất thường hoặc thông báo trúng thưởng được chia sẻ từ nguồn không rõ ràng. Chỉ một vài giây mất cảnh giác cũng có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát tài khoản Facebook và đối mặt với nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.