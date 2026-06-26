Điều Google thực sự sợ ở AI

Khi Justin Poehnelt đăng câu chuyện bị sa thải lên mạng xã hội X ngày 23/6, hàng trăm bình luận xuất hiện trong vài giờ. Đa số đồng cảm với anh, một số bênh Google. Nhưng một bình luận cụt lủn lại chỉ thẳng vào tâm điểm hơn cả: "Tôi không bao giờ phải vào trang web nữa. Tôi không thấy quảng cáo, không bị mời mua gói cao hơn, họ không kiểm soát được sự chú ý của tôi."

Đó không phải lời khen công cụ. Đó là mô tả chính xác nhất về thứ Google thực sự sợ.

Bài đăng của Justin Poehnelt trên X ngày 23/6/2026 - đạt 2,2 triệu lượt xem - Ảnh chụp màn hình

Chuyện gì thực ra đã xảy ra

Justin Poehnelt làm việc tại bộ phận quan hệ nhà phát triển của Google gần 7 năm - nhóm chuyên xây công cụ và tài liệu để lập trình viên bên ngoài dùng dịch vụ Google dễ hơn. Đầu tháng 3/2026, anh tự tay xây một phần mềm cho phép AI thao tác toàn bộ dịch vụ Workspace - Gmail, Drive, Lịch, Tài liệu, Bảng tính - mà không cần mở trình duyệt.

Phần mềm leo lên vị trí số 1 trên Hacker News - trang cộng đồng công nghệ lớn của giới lập trình viên - được hàng chục nghìn người dùng thực trong tuần đầu. Addy Osmani, khi đó là giám đốc bộ phận trải nghiệm nhà phát triển tại Google Cloud AI, đăng bài giới thiệu công khai. Nhiều lãnh đạo nội bộ chủ động liên hệ khen ngợi và hỏi có thể học được gì từ sản phẩm này.

Rồi bộ phận pháp lý vào cuộc. Poehnelt bị triệu tập giải thích tại sao logo và màu sắc thương hiệu Google xuất hiện trên một dự án chưa qua phê duyệt - dù dự án đó được đặt ngay trên kho lưu trữ code chính thức của Google. Anh bị sa thải không lâu sau. Hai ngày trước khi quyết định đó có hiệu lực, Google thông báo tại sự kiện Google Cloud Next 2026 rằng họ đang tự xây một phần mềm tương tự. Giám đốc điều hành Google Cloud, Thomas Kurian, tuyên bố: "Kỷ nguyên thử nghiệm đã kết thúc. Kỷ nguyên của AI đã đến."

Poehnelt không phủ nhận việc không xin phép trước khi dùng logo. Nhưng anh cho rằng đó là cái cớ che lấp vấn đề thực sự: "Một số nhóm và lãnh đạo trong Workspace lo sợ bị ảnh hưởng. Không phải sợ riêng phần mềm của tôi - mà là nỗi sợ rộng hơn về ý nghĩa của AI với cách Workspace vận hành."

Tại sao một phần mềm lại đáng sợ đến vậy

Để hiểu điều đó, cần biết phần mềm của Poehnelt khác công cụ thông thường ở điểm nào.

Phần mềm dòng lệnh (CLI) thông thường hoạt động như một cuốn từ điển cố định: lập trình viên phải tự viết tay từng lệnh, từng tính năng. Phần mềm của Poehnelt làm khác - nó tự đọc danh sách tính năng trực tiếp từ hệ thống của Google mỗi khi khởi động, tự nhận biết khi Google bổ sung tính năng mới mà không cần ai chỉnh sửa thủ công. Toàn bộ kết quả đầu ra được định dạng theo chuẩn mà AI đọc được ngay lập tức.

Quan trọng hơn, phần mềm này được thiết kế để AI tự động thao tác từ đầu, không phải để con người ngồi gõ lệnh thủ công. Như Poehnelt từng viết trên trang cá nhân: "Không phải 'làm xong phần mềm rồi nhận ra AI đang dùng nó.' Ngay từ ngày đầu, mọi quyết định thiết kế đều xuất phát từ việc AI sẽ là người dùng chính."

Ảnh: Giao diện dòng lệnh của phần mềm gws - minh họa AI tự động thao tác Gmail và Drive

Và đây chính là điểm mấu chốt khiến một số lãnh đạo Google không thoải mái.

Google Workspace kiếm tiền không chỉ từ phí đăng ký hàng tháng. Một phần doanh thu quan trọng đến từ việc giữ người dùng trong giao diện web của mình: hiện quảng cáo, gợi ý nâng cấp lên gói dịch vụ đắt hơn, dẫn dắt người dùng sang các sản phẩm khác. Khi AI tự thao tác Workspace mà không cần mở trình duyệt, toàn bộ vòng lặp đó biến mất. Người dùng không nhìn thấy quảng cáo. Không nhận được gợi ý nâng cấp. Không bị dẫn dắt đến đâu cả.

Thêm vào đó, phần mềm này cho phép bất kỳ AI nào cũng làm được việc mà Google muốn dành riêng cho Gemini - trợ lý AI tích hợp sẵn trong Workspace. ChatGPT hay Claude đều có thể đọc email, tạo lịch hẹn, quản lý tài liệu thay mặt người dùng, thông qua một phần mềm mà một kỹ sư xây trong vài tháng - mà không cần đi qua bất kỳ sản phẩm nào của Google.

Quảng cáo các gói trả phí của Google Workspace - Ảnh chụp màn hình

Một người dùng từ công ty trong lĩnh vực quốc phòng bình luận trong phần trả lời: "Phần mềm này là cứu cánh cho chúng tôi. Công ty bị hạn chế không được dùng các công cụ AI trên nền web, nhưng phần mềm dòng lệnh thì được." Đây là tình huống Poehnelt không dự kiến trước: các ngành bị kiểm soát chặt như quốc phòng, tài chính, y tế vốn không thể dùng công cụ AI trên nền web vì lý do bảo mật - lại tìm thấy lối thoát hợp lệ qua đây. Google vô tình mở ra một cổng vào cho chính các khách hàng doanh nghiệp của mình, theo cách Google không kiểm soát được.

Tranh luận chưa ngã ngũ

Cộng đồng lập trình viên không hoàn toàn đồng thuận với Poehnelt.

Một luồng ý kiến cho rằng Google có lý: dùng logo và tên thương hiệu mà không xin phép là vi phạm chính sách rõ ràng, dù phần mềm tốt đến đâu. Poehnelt không phủ nhận điều này.

Nhưng phía bênh anh có lập luận khác: bộ phận quan hệ nhà phát triển ở các công ty công nghệ lớn vốn thường xuyên ra mắt phần mềm mang thương hiệu công ty, đặt trên kho lưu trữ code chính thức - đó là cách lập trình viên bên ngoài tin tưởng và bắt đầu dùng. Ranh giới giữa "phần mềm không chính thức từ bộ phận quan hệ nhà phát triển" và "sản phẩm chính thức" vốn mờ có chủ đích, vì sự mờ đó giúp nhiều người dùng hơn. Hỏi tại sao logo Google lại xuất hiện trên kho lưu trữ mang tên 'googleworkspace' của chính Google - đó là câu hỏi mà ngay cả những người phê phán Poehnelt cũng khó trả lời thuyết phục.

Bức tranh lớn hơn

Vụ Poehnelt xảy ra giữa một tuần đặc biệt với Google về nhân sự cấp cao.

Ngày 18/6, Noam Shazeer - phó chủ tịch kỹ thuật, đồng tác giả kiến trúc nền tảng của các mô hình AI hiện đại và là người đồng dẫn dắt Gemini - thông báo rời Google lần thứ hai để gia nhập OpenAI. Google trước đó đã bỏ ra hơn 66.000 tỷ đồng để mua lại công ty khởi nghiệp của Noam Shazeer vào năm 2024 nhằm đưa anh trở lại, nhưng chưa đầy hai năm sau anh lại ra đi. Ngày 19/6, John Jumper - người đoạt giải Nobel Hóa học 2024 và kiến trúc sư của AlphaFold, hệ thống AI đã giải quyết bài toán sinh học mà khoa học theo đuổi hơn 50 năm - rời Google sau 9 năm để gia nhập Anthropic. Cổ phiếu Alphabet giảm hơn 6% trong một ngày, mức giảm tệ nhất hơn một năm.

Addy Osmani, người đăng bài giới thiệu phần mềm của Poehnelt và có thể liên quan đến câu chuyện này, cũng rời Google sau 14 năm trong cùng giai đoạn.

Biểu đồ cổ phiếu Alphabet tuần 18-24/6/2026 - mức giảm hơn 6% ngày 22/6 - Ảnh: Yahoo

Quy luật lặp đi lặp lại từ nhiều năm: Google tuyển nhà nghiên cứu giỏi, trao tài nguyên để làm ra công trình quan trọng, công bố kết quả ra thế giới - rồi nhìn họ ra đi để xây những công ty cạnh tranh ngược lại bằng chính thành quả đó. Tám đồng tác giả của bài báo khoa học năm 2017 đặt nền móng cho toàn bộ kiến trúc AI hiện đại - kể cả Gemini của chính Google - đều đã rời công ty. Noam Shazeer là người cuối cùng trong số đó.

Vụ Poehnelt không cùng tầm vóc với những cái tên trên. Nhưng nó phản ánh cùng một vấn đề ở quy mô nhỏ hơn: khi sáng tạo từ bên trong đặt câu hỏi khó cho đúng nhóm người không muốn nghe, phản ứng mặc định là loại bỏ thay vì tích hợp. Sundar Pichai từng công khai thừa nhận Google "hơi chậm" trong việc xây dựng AI có khả năng tự động thao tác công cụ - một trong những hướng phát triển thương mại quan trọng nhất hiện tại. Một kỹ sư bên trong đã tự làm được đúng thứ đó, nhanh hơn và được cộng đồng đón nhận hơn bất kỳ nhóm nội bộ nào. Câu trả lời của Google không phải là hỏi anh làm thế nào, không phải là đưa anh dẫn dắt sản phẩm chính thức - mà là sa thải anh hai ngày trước khi tự công bố sản phẩm tương tự.