Nhân viên Google tự tay làm tool AI giúp dùng Gmail và Drive ngon hơn, lãnh đạo khen rầm rộ rồi bị sa thải

Justin Poehnelt vừa tiết lộ trên mạng xã hội X rằng anh bị Google sa thải hai tháng trước vì tự tay xây dựng một công cụ cho phép AI thao tác toàn bộ dịch vụ Google Workspace. Bài đăng của anh đạt hơn 2,2 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.

Bài đăng của cựu nhân viên Google thu hút 2,2 triệu lượt xem trên X - Ảnh chụp màn hình

Công cụ này - tên gọi tắt là gws - hoạt động theo kiểu dòng lệnh, tức là người dùng gõ lệnh trên màn hình đen thay vì bấm chuột trên giao diện đồ họa. Điểm khác biệt lớn là gws được thiết kế để AI tự động dùng, không cần con người ngồi gõ lệnh thủ công. Thông qua công cụ này, một AI có thể đọc email, tạo sự kiện lịch, tải file lên Drive, chỉnh sửa bảng tính Google Sheets - tất cả trong một câu lệnh duy nhất, không cần mở trình duyệt.

Poehnelt làm việc tại bộ phận quan hệ nhà phát triển của Google - tức là nhóm chuyên xây dựng công cụ và tài liệu giúp lập trình viên bên ngoài dùng được dịch vụ của Google dễ hơn. Theo anh, việc tạo ra các công cụ mã nguồn mở kiểu này là công việc thường ngày của nhóm, không phải dự án cá nhân làm ngoài giờ.

Khi công cụ ra mắt đầu tháng 3/2026, nó lập tức leo lên vị trí số 1 trên Hacker News - trang cộng đồng công nghệ có tiếng của giới lập trình viên - thu hơn 10.000 lượt đánh dấu trên GitHub và hàng chục nghìn người dùng thực trong tuần đầu. Nhiều giám đốc và lãnh đạo trong nội bộ Google chủ động liên hệ Poehnelt để hỏi có thể học được gì từ công cụ này.

Giao diện dòng lệnh của gws - Ảnh: Internet

Rồi bộ phận pháp lý vào cuộc. Poehnelt bị triệu tập để giải thích tại sao logo và màu sắc thương hiệu Google lại xuất hiện trên một dự án chưa qua phê duyệt - dù dự án đó được đặt trên trang GitHub chính thức của Google. Không lâu sau, anh nhận quyết định sa thải.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt trớ trêu: hai ngày trước khi Poehnelt mất việc, Google chính thức thông báo tại sự kiện Google Cloud Next 2026 rằng họ đang phát triển một công cụ dòng lệnh cho Workspace - tức là gần như đúng thứ anh đã làm xong. Giám đốc điều hành Google Cloud, Thomas Kurian, tuyên bố tại sự kiện này: "Kỷ nguyên thử nghiệm đã kết thúc. Kỷ nguyên của AI agent đã đến."

Poehnelt không phủ nhận việc không xin phép trước khi dùng logo Google. Nhưng anh cho rằng đó không phải lý do thực sự dẫn đến quyết định sa thải: "Tôi nghĩ nguyên nhân là một số nhóm và lãnh đạo trong Workspace lo sợ bị ảnh hưởng. Nhưng không phải sợ riêng công cụ của tôi - mà là nỗi sợ rộng hơn về việc AI agent sẽ thay đổi cách Workspace vận hành."

Addy Osmani - cựu giám đốc Google Cloud AI, người đã đăng bài giới thiệu công cụ của Poehnelt ngày 5/3/2026 trên X

Addy Osmani - khi đó là giám đốc bộ phận trải nghiệm nhà phát triển tại Google Cloud AI với 14 năm thâm niên - chính là người đăng bài giới thiệu công cụ này ra công chúng hồi đầu tháng 3. Poehnelt gọi đó là "bài đăng khiến tôi bị sa thải". Addy Osmani cũng đã rời Google trong cùng giai đoạn, dù chưa có thông tin chính thức về mối liên hệ giữa hai sự kiện.

Hiện tại Poehnelt đang xây dựng Helen's Foundry - một công ty khởi nghiệp anh đồng sáng lập sau khi rời Google, chuyên về công cụ giúp AI hiểu được mục tiêu chiến lược của sản phẩm khi viết code.