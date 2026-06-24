TP.HCM sẽ nghiên cứu trang web riêng tiếp nhận yêu cầu giải trình của người dân

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ trên địa bàn.

Mục đích là để nâng cao nhận thức, trách nhiệm giải trình của của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong hoạt động công vụ; tăng cường công khai, minh bạch, gắn trách nhiệm giải trình với phê bình và tự phê bình nhất là cấp lãnh đạo quản lý.

UBND TP.HCM giao cơ quan, đơn vị nghiên cứu thiết lập Trang thông tin điện tử chuyên biệt để tiếp nhận và phản hồi yêu cầu giải trình của nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo kế hoạch, sở, ngành và địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ rà soát cơ chế thực hiện giải trình nhằm tập trung xác định rõ nguyên tắc, đối tượng, nội dung, hình thức, trình tự thủ tục, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức, cá nhân, đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm về thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (nếu có).

Hoàn thiện các quy trình, quy định về hành chính tư pháp, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, đất đai, quy hoạch , môi trường, đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công... Qua đó, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền yêu cầu giải trình của báo chí, người dân, doanh nghiệp; trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động công vụ.

Đồng thời, thực hiện trách nhiệm giải trình gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên cũng rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Chủ động tiếp nhận thông tin, kịp thời giải thích, làm rõ các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

UBND TP đề nghị đảm bảo việc giải trình rõ ràng, minh bạch, đúng thời hạn và công khai kết quả theo quy định.

UBND TP giao Thanh tra TP, Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện trách nhiệm giải trình vào chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ hàng năm.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ hoặc giải trình không trung thực trong hoạt động công vụ.

Đáng chú ý, Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc nghiên cứu thiết lập Trang thông tin điện tử chuyên biệt để tiếp nhận và phản hồi yêu cầu giải trình của nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp.

Xây dựng và vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu về trách nhiệm giải trình (sau khi có hướng dẫn của Trung ương), đảm bảo liên thông dữ liệu giải trình từ TP đến cơ sở. Hoàn thành xây dựng cổng thông tin trong năm 2026; vận hành cơ sở dữ liệu theo lộ trình của Trung ương.