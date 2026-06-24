Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Trước tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân và các vụ lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tùy tiện gửi hình ảnh quan trọng qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger khi chưa xác minh rõ người nhận và mục đích sử dụng.

Theo cơ quan chức năng, nhiều đối tượng đang lợi dụng sự chủ quan của người dân để thu thập hình ảnh giấy tờ cá nhân. Từ những dữ liệu này, chúng có thể thực hiện các hành vi giả mạo danh tính, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiền trực tuyến hoặc phục vụ các hoạt động lừa đảo khác.

Người dân không tùy tiện gửi hình ảnh căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân qua Zalo, Messenger hoặc các nền tảng mạng xã hội khi chưa xác minh rõ người nhận. (Ảnh minh hoạ)

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trên mạng liên tục biến tướng với nhiều hình thức tinh vi. Không ít nạn nhân đã trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo sau khi cung cấp hình ảnh CCCD hoặc thông tin cá nhân cho các tài khoản lạ trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc thu thập dữ liệu cá nhân, các đối tượng còn thường xuyên giả danh cán bộ công an, quân đội, cơ quan nhà nước hoặc người quen để tiếp cận nạn nhân. Thông qua các tài khoản mạng xã hội giả mạo, chúng tạo dựng những tình huống khẩn cấp, giao dịch mua bán hoặc hỗ trợ làm thủ tục hành chính nhằm tạo lòng tin rồi dẫn dụ chuyển tiền.

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai ghi nhận một trường hợp chủ cơ sở may mặc bị lừa mất 120 triệu đồng sau khi tin tưởng các thông tin trao đổi qua Zalo. Nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ quân đội, đặt may số lượng lớn và liên tục tạo dựng uy tín trước khi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc cho một đối tác được chỉ định. Sau khi nhận được tiền, các tài khoản liên quan lập tức cắt đứt liên lạc.

Không chỉ nhắm đến người kinh doanh, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng thời điểm tuyển sinh và mùa thi để tung ra nhiều chiêu trò mới. Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt quảng cáo về "đề thi mật", "bao đỗ", "nâng điểm", "xét tuyển thẳng", kèm theo các đường link giả mạo website của cơ quan giáo dục nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Một thủ đoạn khác cũng đang được ghi nhận là giả danh cán bộ địa phương hoặc ngành giáo dục gọi điện cho phụ huynh, thông báo hồ sơ học sinh có sai sót và yêu cầu truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin để xử lý từ xa. Nhờ chủ động xác minh với nhà trường và cơ quan chức năng, nhiều trường hợp đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và tránh được thiệt hại.

Đại diện lực lượng an ninh mạng cho biết tội phạm công nghệ cao thường khai thác tâm lý lo lắng, cả tin hoặc thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền qua mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hay Facebook; không chia sẻ hình ảnh CCCD và các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết; đồng thời kích hoạt các lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản mạng xã hội và dịch vụ ngân hàng điện tử.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc xác thực tài khoản, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức liên quan để kiểm tra, xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc nâng cao cảnh giác và bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những biện pháp quan trọng giúp ngăn chặn nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng.