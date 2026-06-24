Meta để lộ dữ liệu từ chương trình theo dõi nhân viên

Biểu tượng Meta tại hội nghị về trí tuệ nhân tạo ở California ngày 29/4/2025. (Ảnh: AP)

Theo thông báo an ninh nội bộ, sự cố liên quan đến dữ liệu trong khoảng 45.000 bảng lưu trữ. Các thông tin có thể bao gồm thao tác bàn phím, nhấp chuột, nội dung hiển thị trên màn hình, câu lệnh gửi cho trí tuệ nhân tạo (AI), bản ghi nội dung, trao đổi riêng tư và dữ liệu đánh giá nhân viên.

Nguồn dữ liệu này được thu thập trong khuôn khổ một chương trình bắt đầu từ tháng 4 nhằm huấn luyện các mô hình AI sử dụng phần mềm máy tính giống con người. Chương trình áp dụng đối với máy tính làm việc của nhân viên Meta tại Mỹ.

Người phát ngôn Meta Tracy Clayton xác nhận công ty đang điều tra. Meta cho biết chương trình đã được thiết kế với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy nhân viên đã truy cập trái phép dữ liệu.

Tuy nhiên, sự cố đã làm gia tăng những lo ngại từng được người lao động nêu ra. Tháng trước, hơn 1.600 nhân viên Meta đã ký kiến nghị phản đối việc theo dõi máy tính, cảnh báo hoạt động thu thập dữ liệu có thể gây rủi ro về bảo mật, pháp lý và dẫn tới việc tiết lộ thông tin trái phép.

Một số nhân viên cho rằng việc ghi lại nội dung trên màn hình để huấn luyện AI mà không có sự đồng thuận là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Họ cũng đặt câu hỏi vì sao quá trình đánh giá an toàn dữ liệu của Meta không ngăn được sự cố.

Giám đốc Công nghệ Meta Andrew Bosworth thừa nhận việc triển khai chương trình chưa đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư đã đề ra. Ông cho biết công ty sẽ thông báo kết quả điều tra cho nhân viên.

Trước phản ứng nội bộ, Meta đã mở rộng các trường hợp được miễn theo dõi. Nhân viên cũng có thể tạm thời tắt chức năng giám sát khi thực hiện những công việc riêng tư, như đặt lịch khám bệnh. Dù vậy, một bộ phận người lao động vẫn yêu cầu Meta chấm dứt hoàn toàn chương trình.

Lãnh đạo Meta cho rằng việc thu thập dữ liệu là cần thiết để AI học cách sử dụng máy tính. Tuy nhiên, sự cố mới nhất có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tinh thần nhân viên trong bối cảnh công ty đã trải qua nhiều đợt cắt giảm nhân sự và tái cơ cấu để tập trung phát triển AI.