Tôi mò ra tính năng Samsung "giấu rất kỹ" trên điện thoại: Hay như thế này mà lại không cho người dùng biết

Đã gắn bó với các dòng máy Galaxy gần 5 năm, cây bút Pankil Shah từ Android Authority vô tình phát hiện ra một số tính năng mà trước đây bản thân chưa từng nghe tới.

Điều thú vị là phần lớn chúng không hề bị chôn vùi dưới các tầng menu phức tạp hay yêu cầu cài đặt thêm các mô-đun tinh chỉnh của Good Lock. Dưới đây là các tính năng này.

Thước kẻ và la bàn bỏ túi

Tôi thuộc nhóm người dùng Galaxy khá cá biệt khi luôn tắt tính năng Bảng ở cạnh (Edge Panel). Không phải vì nó vô dụng, mà bởi tôi thường xuyên vô tình kích hoạt nó mỗi khi vuốt từ cạnh màn hình sang trái để quay lại. Và đó cũng chính là lý do vì sao tôi chưa bao giờ nhận ra bên trong thanh công cụ Edge Panel này lại tích hợp sẵn một chiếc la bàn.

Chỉ cần kích hoạt bảng Công cụ bằng cách truy cập vào Cài đặt > Màn hình > Bảng ở cạnh > Bảng , bạn đã có thể gọi ra chiếc la bàn cài sẵn này ở gần như mọi giao diện màn hình.

Độ chính xác của nó tương đối cao, thậm chí còn hiển thị cả tọa độ hiện tại của bạn. Dù thực tế tôi không phải là người thường xuyên băng rừng lội suối hàng ngày, nhưng việc biết mình có thể kiểm tra phương hướng mà không cần cài thêm ứng dụng bên thứ ba vẫn là một điểm cộng lớn.

Ngay tại bảng công cụ này, khi nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm và chọn Thước kẻ , cạnh phải điện thoại của bạn sẽ lập tức biến thành một cây thước đo tiện lợi. Bạn có thể linh hoạt thay đổi đơn vị đo từ cm sang inch tùy nhu cầu, và máy còn cung cấp cả tùy chọn hiệu chuẩn để cho ra kết quả chính xác hơn.

Trình quét tài liệu chuyên nghiệp

Suốt một thời gian dài, mỗi khi cần quét (scan) giấy tờ, tôi đều phải viện đến các ứng dụng bên thứ ba.

Trong khi đó, tôi lại chẳng hề hay biết chiếc điện thoại Galaxy của mình đã tích hợp sẵn một trình quét tài liệu cực kỳ xịn sò ngay trong ứng dụng Máy ảnh.

Tất cả những gì bạn cần làm là hướng camera sau của máy vào tài liệu, hệ thống sẽ tự động nhận diện vùng văn bản. Khi khung vàng xuất hiện, hãy nhấn nút Quét (Scan) , ứng dụng sẽ lưu lại và bạn có thể tiếp tục quét các trang tiếp theo nếu muốn. Samsung còn chu đáo trang bị một bộ công cụ chỉnh sửa chuyên sâu, cho phép bạn điều chỉnh lại các góc của tài liệu, áp bộ lọc và xử lý các lỗi bám bẩn hoặc chi tiết thừa — ví dụ như ngón tay vô tình dính vào khung hình, các góc giấy bị quăn, hay hiện tượng vân sóng khó chịu. Sau khi hoàn tất, bạn có thể lưu file dưới dạng hình ảnh hoặc tệp PDF.

Dù tính năng quét tài liệu đã xuất hiện trên One UI từ khá lâu, nhưng tùy chọn quét nhiều trang liên tục và chỉnh sửa chuyên sâu hiện tại mới chỉ được trang bị độc quyền trên thế giới của dòng Galaxy S26.

Công cụ kiểm tra và tối ưu sóng Wi-Fi

Vị trí đặt bộ định tuyến là yếu tố cốt lõi quyết định trải nghiệm mạng Wi-Fi của bạn nhanh hay chậm. Tuy nhiên, việc tìm ra "tọa độ vàng" này chưa bao giờ là dễ dàng khi xung quanh có quá nhiều vật cản như tường kiên cố, đồ nội thất, thiết bị điện tử và các vật dụng gia đình khác.

Thật may mắn, điện thoại Samsung đã tích hợp sẵn một công cụ kiểm tra Wi-Fi có khả năng thiết lập bản đồ cường độ tín hiệu xung quanh ngôi nhà của bạn.

Để kích hoạt công cụ này, hãy vào Cài đặt > Wi-Fi , nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Wi-Fi thông minh (Intelligent Wi-Fi) . Tại đây, cuộn xuống dưới cùng và nhấn liên tục vài lần vào dòng chữ Wi-Fi thông minh cho đến khi menu ẩn Connectivity Labs xuất hiện.

Đúng vậy, Samsung đã giấu một bộ công cụ quản lý Wi-Fi chuyên sâu phía sau một thao tác kích hoạt chẳng khác nào "nhập mã gian lận" trong trò chơi điện tử.

Bên trong Connectivity Labs mở ra một thế giới với rất nhiều tùy chọn nâng cao, nhưng đáng giá nhất là Home Wi-Fi inspection (Kiểm tra Wi-Fi tại nhà).

Hãy nhấn vào đó, chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kiểm tra và bấm Tiếp tục . Bây giờ, việc của bạn chỉ là đi dạo một vòng quanh nhà; chiếc điện thoại sẽ ghi lại biến động cường độ tín hiệu theo thời gian thực, đồng thời vẽ ra một biểu đồ trực quan sau khi kết thúc quá trình đo.

Điểm tôi thích nhất là công cụ này cho phép kiểm tra đồng thời nhiều mạng Wi-Fi cùng lúc. Tôi đã dùng nó để đặt lên bàn cân so sánh giữa hai băng tần 2.4GHz và 5GHz của router nhà mình, từ đó thấy rõ độ phủ sóng thay đổi thế nào khi di chuyển qua từng phòng.

Bộ ba nhận diện vật thể, phát hiện màu sắc và đọc văn bản

Giống như số đông người dùng Galaxy, tôi gần như "bỏ xó" trợ lý ảo Bixby trong nhiều năm qua vì không thấy có nhu cầu sử dụng thực tế. Thế nhưng, Bixby lại sở hữu vài công cụ nhỏ nhưng có võ mà thỉnh thoảng tôi vẫn phải cậy nhờ, một trong số đó là khả năng nhận diện vật thể.

Để mở tính năng này, bạn chuyển sang tab Khác (More) trong ứng dụng Máy ảnh và nhấn vào biểu tượng hình con mắt, hoặc kích hoạt trực tiếp biểu tượng Bixby Vision từ khay ứng dụng.

Khi giao diện mở ra, hãy chuyển sang tab Nhận diện vật thể (Object Identifier) và hướng camera vào bất kỳ thứ gì bạn muốn, chiếc Galaxy của bạn sẽ phân tích và gọi tên vật thể đó theo thời gian thực. Bạn cũng có thể tải lên một bức ảnh có sẵn từ Bộ sưu tập nếu đã chụp từ trước.

Bên cạnh đó, tab Phát hiện màu sắc (Color Detector) cũng hoạt động với cơ chế tương tự. Thay vì mô tả vật thể, nó sẽ đọc vanh vách tên màu sắc của vật thể đó.

Dẫu vậy, công cụ khiến tôi tâm đắc nhất lại là Trình đọc văn bản (Text Reader) . Là một người cận thị và không phải lúc nào cũng khư khư chiếc kính bên mình, tính năng này đã cứu nguy cho tôi rất nhiều lần khi cần đọc các dòng chữ in nhỏ li ti trên nhãn mác sản phẩm hoặc hóa đơn mua hàng.

Thước đo khoảng cách thực tế ảo (AR)

Đây có lẽ là tính năng khiến tôi ngỡ ngàng nhất. Tôi chưa từng nghĩ có ngày chiếc điện thoại Galaxy lại có thể thay thế hoàn toàn một cuộn thước dây truyền thống, nhưng thực tế những gì nó làm được đã tiệm cận đến giới hạn đó.

Việc bạn cần làm chỉ là lên kho ứng dụng Galaxy Store và tải về ứng dụng Quick Measure của Samsung.

Sau khi cài đặt xong, hãy mở ứng dụng và hướng camera vào bất kỳ vật thể nào. Chỉ số đầu tiên hiển thị trên màn hình chính là khoảng cách từ ống kính camera đến vật thể đó. Tôi thấy nó đặc biệt hữu ích cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày, chẳng hạn như kiểm tra xem khoảng cách từ mắt mình đến màn hình máy tính đặt trên bàn đã hợp lý chưa.

Thao tác nhận diện các hình khối hình học cơ bản của ứng dụng cũng rất nhạy. Chỉ cần hướng vào một vật thể hình chữ nhật, máy sẽ tự động đo chiều dài, chiều rộng và tính toán luôn diện tích bề mặt. Trong trường hợp gặp phải những hình thù phức tạp mà ứng dụng không thể tự động nhận diện, bạn vẫn có thể tự đo bằng tay: nhấn vào biểu tượng dấu cộng, chấm một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc, Quick Measure sẽ trả về kết quả chiều dài hoặc chiều cao chính xác. Cơ chế này áp dụng tương tự khi bạn muốn đo diện tích của cả một căn phòng.