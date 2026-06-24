AI bước vào xu hướng làm việc theo vòng lặp

(Ảnh minh họa: Magnific)

Tại hội nghị công nghệ của Meta, ông Boris Cherny, người phát triển công cụ lập trình Claude Code, nhận định phương thức làm việc theo vòng lặp sẽ là bước tiến quan trọng tiếp theo của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Cherny, trước đây các lập trình viên tự viết mã máy tính. Sau đó, AI bắt đầu được sử dụng để viết mã. Hiện nay, ngành công nghệ đang chuyển sang giai đoạn một hệ thống AI có thể giao nhiệm vụ cho hệ thống AI khác, rồi hệ thống này thực hiện công việc.

Trong quá trình làm việc, ông Cherny sử dụng nhiều hệ thống AI chạy liên tục. Một hệ thống tìm cách cải thiện cấu trúc của phần mềm, trong khi hệ thống khác phát hiện những phần mã bị trùng lặp để hợp nhất. Do phần mềm thường xuyên thay đổi, các hệ thống này cũng liên tục kiểm tra và đề xuất sửa đổi.

Cách làm này được gọi là “vòng lặp AI”. Thay vì chỉ thực hiện một yêu cầu rồi dừng lại, AI sẽ đánh giá kết quả, xác định công việc đã hoàn thành hay chưa và tiếp tục xử lý cho đến khi đạt mục tiêu.

Phương pháp trên có thể giúp AI giải quyết những nhiệm vụ phức tạp hoặc kéo dài, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình. Chẳng hạn, AI có thể liên tục kiểm tra một phần mềm, tìm lỗi và từng bước cải thiện chất lượng của sản phẩm.

Tuy nhiên, việc cho phép nhiều hệ thống AI hoạt động liên tục cũng đặt ra rủi ro. AI có thể đi chệch mục tiêu, đưa ra quyết định sai hoặc tiêu tốn lượng lớn tài nguyên máy tính nếu không được giám sát chặt chẽ.

Chi phí cũng là một trở ngại lớn. Các hệ thống làm việc theo vòng lặp phải xử lý và trao đổi lượng dữ liệu nhiều hơn đáng kể so với công cụ hỏi - đáp thông thường. Nếu được vận hành không giới hạn, chi phí sử dụng AI có thể tăng nhanh.

Dù vậy, giới công nghệ cho rằng phương thức này có thể mang lại hiệu quả lớn nếu được thiết lập cơ chế kiểm tra phù hợp, giới hạn chi phí và bảo đảm con người vẫn có khả năng giám sát hoạt động của AI.