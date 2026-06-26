AI không còn "rẻ như cho"? Khi chi phí cho AI Agent vượt xa lợi nhuận

Đây là một tương lai không hề xa. Trong các phòng họp chiến lược hiện nay, một kịch bản quen thuộc đang lặp lại: Các Giám đốc Công nghệ (CTO) và đội ngũ kỹ sư bước vào với ánh mắt rực sáng. Họ trình bày về những mô hình Trí tuệ Nhân tạo toàn năng (AGI), về những ranh giới công nghệ sắp bị phá vỡ, và về viễn cảnh doanh nghiệp sẽ chuyển mình ngoạn mục ra sao. Nhưng ngay lúc sự hào hứng lên đến đỉnh điểm, Giám đốc Tài chính (CFO) lặng lẽ đẩy một tờ hóa đơn thuê hạ tầng máy chủ khổng lồ lên bàn và lắc đầu.

Trong mắt nhiều người, CFO lúc này giống như một kẻ phản diện thiển cận, một người đang lấy những con số khô khan để bóp nghẹt sự đổi mới và kìm hãm bước tiến của tương lai. Nhưng nếu lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh bức tranh tài chính của ngành công nghiệp AI, bạn sẽ nhận ra một sự thật chấn động: Giới tài chính không hề kìm hãm AI. Họ chính là rào chắn vật lý cuối cùng đang cứu doanh nghiệp của bạn khỏi một cuộc khủng hoảng tàn khốc.

Hãy mượn hình ảnh từ cuốn tiểu thuyết kinh điển Moby-Dick để hiểu rõ hơn về canh bạc này. Thuyền trưởng Ahab, vì nỗi ám ảnh với con cá voi trắng khổng lồ, đã sẵn sàng vắt kiệt nguồn lực của cả con tàu và hy sinh thủy thủ đoàn chỉ để thỏa mãn cái tôi chinh phục. Ngược lại, thuyền phó Starbuck là một người thực tế: ông ra khơi là để mang dầu cá voi về thắp sáng nhà cửa và nuôi sống gia đình. Trong cơn sốt AI hiện tại, Thung lũng Silicon và các đội ngũ công nghệ đang đóng vai Ahab, say máu đuổi theo con cá voi trắng mang tên AGI. Họ sẵn sàng nướng rụi hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la để chứng minh năng lực lõi. Còn gã CFO cầm tờ hóa đơn? Đó chính là thuyền phó Starbuck. Nếu không có những người như Starbuck đạp phanh, con tàu kinh tế của doanh nghiệp sẽ chìm nghỉm trước khi nói đến chuyện tương lai.

Sự mâu thuẫn này bắt nguồn từ một ảo giác thị trường vô tiền khoáng hậu: Cú lừa về giá (Pricing deception). Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vẫn đang sống trong niềm tin ngây thơ rằng AI là một công cụ siêu rẻ. Họ nhìn vào mức giá 20 USD/tháng cho một tài khoản ChatGPT hay Copilot và nhầm tưởng đó là chi phí thực sự. Đây là một sai lầm chết người. Ngành công nghiệp AI hiện tại đang vận hành chính xác như mô hình “Nợ dưới chuẩn” (Subprime Mortgage) đã từng gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Những tập đoàn công nghệ khổng lồ đang chủ động gánh những khoản lỗ hàng chục tỷ đô la để “trợ giá” cho người dùng, cốt để thâu tóm thị phần và tạo ra thói quen không thể từ bỏ. Trên thực tế, chi phí điện toán để cỗ máy AI xử lý một tác vụ doanh nghiệp phức tạp đắt gấp 8 đến 13 lần số tiền bạn đang trả. Sẽ ra sao khi giai đoạn “khuyến mãi” này kết thúc? Khi các nền tảng chuyển sang mô hình thu tiền theo khối lượng xử lý thực tế, quả bom nợ sẽ phát nổ. Một nhóm phát triển phần mềm chỉ 10 người có thể sẽ ném vào mặt ban giám đốc một hóa đơn gọi hàm API lên tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Lúc đó, mọi mô hình kinh doanh sẽ sụp đổ, bởi không một biên lợi nhuận nào gánh nổi chi phí viễn tưởng đó nếu mức độ hiệu quả trên chi phí (ROI) không tăng tương xứng.

Tệ hơn nữa, chi phí siêu rẻ (nhờ được trợ giá) đang sinh ra một căn bệnh trầm kha trong nội bộ doanh nghiệp: đó là một vở kịch phô trương công nghệ. Khi chi phí dường như bằng không, các quản lý cấp trung và kỹ sư lập tức vứt bỏ tư duy tối ưu. Họ nhét AI vào mọi ngóc ngách của quy trình. Họ tạo ra những “trợ lý ảo tự động” (AI agents) gọi nhau hàng vạn lần chỉ để sửa một lỗi nhỏ li ti vô thưởng vô phạt. Lượng tiêu thụ tài nguyên bùng nổ theo cấp số nhân, nuốt chửng hoàn toàn ngân sách.

Hành vi này thực chất mang tính trình diễn. Các phòng ban thi nhau đốt tài nguyên điện toán cốt để chứng minh với Ban Giám đốc rằng họ “đang chuyển đổi số”, họ “thuộc về phe công nghệ” và không bị tụt hậu. Nó tạo ra một hội chứng ảo giác trong quản trị: Các lãnh đạo nhìn vào những bảng báo cáo rực rỡ với hàng triệu lượt truy xuất AI và tự huyễn hoặc rằng đó là giá trị thặng dư. Trong kinh doanh, khối lượng công việc không bao giờ đồng nghĩa với giá trị.

Do đó, nếu có một vị CFO quyết định hạn chế khoản chi cho AI thì đó là quyết định sáng suốt. Việc siết chặt ngân sách buộc các đội ngũ phải dừng việc tiêu xài hoang phí và bắt đầu tự hỏi: Tác vụ này có thực sự cần đến trí tuệ nhân tạo không?

Bằng cách bóp nghẹt nguồn tiền dễ dãi, Ban Tài chính đang ép ngành công nghiệp AI phải hạ cánh xuống mặt đất, chuyển từ một cuộc chạy nước rút đốt tiền mạo hiểm thành một cuộc đua marathon bền bỉ. Trong kinh doanh, dầu cá voi mang về nhà mới là thứ có giá trị thắp sáng thành phố, chứ không phải ảo mộng về một con quái vật mãi mãi nằm ngoài đại dương.