Cơn sốt AI đẩy giá thiết bị công nghệ

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ trên toàn cầu do cơn sốt phát triển AI đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực điện tử tiêu dùng, khi một loạt ông lớn công nghệ vừa phải tuyên bố nâng giá bán sản phẩm.

Hôm 25/6, cửa hàng trực tuyến của Apple đã cập nhật lại mức giá của một số sản phẩm máy tính MacBook và máy tính bảng iPad, trong đó giá bán sẽ tăng ở mức khoảng 100 - 300 USD.

Trong thông báo của mình, Apple cho biết đây là "thách thức chưa từng có" với ngành điện tử tiêu dùng khi làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu AI đẩy giá của các linh kiện bộ nhớ và thiết bị lưu trữ tăng cao chưa từng thấy, và đã đến ngưỡng buộc hãng phải nâng giá sản phẩm.

Sau thông báo tăng giá, cổ phiếu Apple giảm hơn 6% trong phiên giao dịch 25/6, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về tác động của chi phí AI đối với nhu cầu tiêu dùng và triển vọng lợi nhuận của công ty. Giới phân tích nhận định Apple có thể tiếp tục điều chỉnh giá một số dòng sản phẩm nếu chi phí linh kiện vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Ngay sau Apple, Microsoft cũng thông báo sẽ nâng giá các dòng máy chơi game Xbox của hãng ở mức từ 100-150 USD, bắt đầu từ tháng 8 tới, tương tự như đối thủ Sony hồi tháng 4. Hãng cho biết giá bộ nhớ đã tăng gấp 2,5 lần trong năm qua và có thể còn tăng gấp đôi vào năm sau.

Tại Mỹ, mẫu Xbox rẻ nhất là Series S sẽ tăng lên 500 USD trong mùa Hè này, trong khi Series X sẽ có giá lên tới 800 USD. Công ty hiện chưa công bố mức giá mới tại châu Âu, nơi Series X đang được bán với giá khoảng 600 euro (681 USD). Phiên bản dung lượng 2 terabyte cũng sẽ bị ngừng sản xuất.