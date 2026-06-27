CMC cùng Hà Nội phát triển chính quyền số, thành phố AI

Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ CMC ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo.

Ngày 26/6/2026, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Thỏa thuận là một phần trong chiến lược hợp tác giữa Hà Nội với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa Thủ đô trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi AI của cả nước.

Không chỉ dừng ở khuôn khổ hợp tác, MOU cụ thể hóa nhiều chương trình, dự án trọng điểm với lộ trình triển khai rõ ràng. Các nội dung này bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phát huy vai trò doanh nghiệp công nghệ trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chiến lược Make in Vietnam.

Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, việc ký kết với các doanh nghiệp công nghệ lớn như CMC, Viettel, MobiFone, VNPT và FPT nhằm huy động nguồn lực xã hội đồng hành cùng Thành phố trong chuyển đổi số, chuyển đổi AI toàn diện giai đoạn 2026-2030. Các bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nền tảng số, dịch vụ số và công nghệ mới.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, Hà Nội là nơi CMC hình thành và phát triển hơn ba thập kỷ qua. Vì vậy, tập đoàn mong muốn đóng góp sâu hơn vào tiến trình hiện đại hóa chính quyền, phát triển kinh tế số và xây dựng mô hình thành phố AI.

Hạ tầng cho hệ sinh thái AI

Theo thỏa thuận, Hà Nội và CMC sẽ nghiên cứu phát triển Khu công nghệ số tập trung và hỗn hợp, tích hợp Data Center, Cloud, AI, trung tâm R&D, không gian đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và hệ thống đào tạo nhân lực số.

CMC định hướng dự án trở thành một cực tăng trưởng công nghệ mới, thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái AI - Cloud - Dữ liệu - An toàn thông tin quy mô lớn tại Hà Nội.

Hai bên cũng nghiên cứu phát triển Tổ hợp Giáo dục và Nghiên cứu trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và công nghệ số. Thông qua Trường Đại học CMC, tập đoàn sẽ kết nối đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ. Các dự án tại Thượng Cát và Hòa Lạc được kỳ vọng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Đưa AI vào quản trị đô thị

Một điểm nhấn của chương trình hợp tác là ứng dụng AI trong quản trị đô thị và cung cấp dịch vụ công.

Hai bên sẽ nghiên cứu hệ sinh thái Camera AI và nền tảng AI Video Analytics thống nhất trên toàn thành phố, phục vụ an ninh trật tự, quản lý giao thông, quản lý đô thị và điều hành chính quyền. Giải pháp Camera AI Make in Vietnam hướng tới bảo đảm chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin và năng lực làm chủ công nghệ. Mô hình dự kiến được thí điểm tại 5-10 xã, phường trước khi nhân rộng.

CMC cũng sẽ triển khai Trợ lý ảo Hành chính công trên nền tảng AI tạo sinh và AI Agent, kết hợp hệ thống C-AI Legal để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 24/7. Công cụ này đồng thời hỗ trợ cán bộ tra cứu văn bản, quy trình nghiệp vụ và khai thác dữ liệu phục vụ công việc. Mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi AI, xã, phường trên nền tảng C-Gov dự kiến được thí điểm tại 3-5 đơn vị trong năm 2026.

Kết nối đổi mới sáng tạo

Bên cạnh hạ tầng và nền tảng AI, chương trình hợp tác tập trung phát triển nguồn nhân lực số. CMC sẽ phối hợp đào tạo cán bộ, công chức; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và người dân nâng cao năng lực sử dụng AI, dữ liệu và các nền tảng công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch EVP, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Hà Nội tham gia ký kết hai Biên bản ghi nhớ về xúc tiến khởi nghiệp sáng tạo và kết nối đầu tư Việt Nam - Nhật Bản giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Hà Nội cùng các đối tác quốc tế và trường đại học. CMC cũng ký kết hợp tác với HIC nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mở rộng thị trường, kết nối đối tác và phát triển hệ sinh thái startup công nghệ.

Ông Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn Công nghệ CMC (thứ 4 từ trái qua) tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác.

Các chương trình hợp tác sẽ kết nối chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia công nghệ để phát triển giải pháp mới, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hợp tác với các đối tác Nhật Bản cũng mở ra cơ hội trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ xanh, vật liệu mới và chuyển đổi số, chuyển đổi AI.

Lễ ký kết mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Hà Nội và CMC nhằm xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số trên nền tảng công nghệ Make in Vietnam.

Theo Chủ tịch Nguyễn Trung Chính, điểm khác biệt của chương trình hợp tác lần này là các mục tiêu được cụ thể hóa thành dự án và lộ trình hành động giữa chính quyền và doanh nghiệp.

“Chúng tôi kỳ vọng những nội dung hợp tác sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa thành các chương trình hành động và các dự án cụ thể. Đây là cách làm tiên phong giúp tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ Make in Vietnam phục vụ sự phát triển của đất nước,” ông Chính nói.

Với hệ sinh thái AI, Cloud, Dữ liệu và An toàn thông tin Make in Vietnam, CMC cam kết đồng hành cùng Hà Nội xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số. Thỏa thuận giai đoạn 2026-2030 mở ra nền tảng cho các mô hình phát triển dựa trên dữ liệu, AI và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” và trở thành hình mẫu về chuyển đổi AI của Việt Nam.