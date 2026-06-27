Hàng triệu người cần chú ý: Thao tác mua vé xe buýt theo lượt thay đổi từ 1/7

Hà Nội đang triển khai hệ thống thẻ vé giao thông điện tử trên mạng lưới xe buýt có trợ giá, đồng thời từng bước vận hành vé điện tử liên thông đa phương thức trong giao thông công cộng.

Theo Báo Nhân Dân, ngày 24/6, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của Thủ đô chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 25/6/2026. Hệ thống mới cho phép số hóa quy trình từ phát hành vé, thanh toán đến nghiệm thu dịch vụ, đồng thời kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và hành khách.

Trong khi đó, theo VietnamPlus/TTXVN, từ ngày 1/7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá tại Hà Nội. Các thẻ vé điện tử đã phát hành trước đó, gồm thẻ vật lý và thẻ ảo, vẫn tiếp tục được sử dụng trên toàn mạng lưới xe buýt có trợ giá.

Không chỉ nhóm dùng vé tháng, hành khách đi vé lượt cũng cần chú ý đến cách mua vé mới. Điểm đáng lưu ý nhất là quy trình sẽ khác nhau tùy theo hình thức thanh toán: trả tiền mặt hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.

Đi vé lượt bằng tiền mặt và không tiền mặt khác nhau ra sao?

Với khách đi vé lượt và thanh toán bằng tiền mặt, quy trình vẫn khá quen thuộc. Khi lên xe, phụ xe in vé, thu tiền mặt và đưa vé cho hành khách. Người đi xe cần giữ vé này trong suốt hành trình để phục vụ kiểm tra khi cần. Hệ thống sẽ tự tính tiền theo cự ly từ điểm khách lên đến điểm cuối của tuyến. Khi xuống xe, hành khách đi thẳng ra cửa, không cần thao tác thêm.

Tuy nhiên, với khách đi vé lượt thanh toán không dùng tiền mặt, thao tác sẽ khác. Nhóm này gồm người sử dụng thẻ giao thông vật lý đã nạp tiền hoặc thẻ ảo trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”.

Khi lên xe, hành khách chạm thẻ vật lý hoặc quét mã QR trên ứng dụng vào đầu đọc của thiết bị kiểm soát. Khi xuống xe, hành khách nên chạm thẻ hoặc quét lại mã QR một lần nữa tại đầu đọc ở cửa xuống.

Thao tác này có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cách để hệ thống ghi nhận điểm kết thúc hành trình, từ đó tính giá vé theo quãng đường thực tế mà hành khách đã đi. Nếu không chạm thẻ hoặc quét mã QR khi xuống xe, hệ thống có thể tính giá vé đến cuối bến.

Nói cách khác, với người đi vé lượt không tiền mặt, thao tác khi xuống xe không chỉ là bước “kiểm soát vé” thông thường, mà ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền phải trả.

Vì sao hành khách nên chạm thẻ, quét QR khi xuống xe?

Theo Báo Điện tử Chính phủ, phương án vé liên thông đa phương thức trong giai đoạn đầu áp dụng với loại hình vận tải hành khách công cộng có trợ giá là xe buýt và đường sắt đô thị. Với xe buýt, vé lượt khi thanh toán điện tử được tính theo công thức giá mở cửa 3.000 đồng cộng 450 đồng/km. Nếu trả tiền mặt, giá vé được tính chẵn theo điểm cuối tuyến.

Điều này đồng nghĩa, với hình thức thanh toán điện tử, người đi xe buýt có thể được tính tiền theo đúng cự ly di chuyển. Người đi quãng ngắn không phải trả tiền như người đi hết tuyến, miễn là hệ thống ghi nhận đầy đủ điểm lên và điểm xuống.

Báo Nhân Dân cũng cho biết giá vé được tính theo quãng đường thực tế, bảo đảm nguyên tắc “đi ít trả ít, đi nhiều trả nhiều”, có cơ chế tự động điều chỉnh và hoàn trả chênh lệch khi kết thúc hành trình.

Ngoài lợi ích về chi phí, việc chạm thẻ hoặc quét QR khi xuống xe còn giúp hệ thống ghi nhận lịch sử chuyến đi, thống kê mật độ khách và phục vụ việc điều hành mạng lưới vận tải công cộng chính xác hơn.

Với nhóm hành khách dùng vé ngày, vé tuần hoặc vé tháng, khi lên xe cũng cần chạm thẻ giao thông vật lý hoặc quét mã QR tài khoản giao thông trên ứng dụng vào đầu đọc để kiểm tra thời hạn và tính hợp lệ. Khi xuống xe, hành khách được khuyến khích chạm thẻ hoặc quét lại mã QR nhằm giúp hệ thống ghi nhận lịch sử chuyến đi.