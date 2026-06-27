Amazon tăng tốc cuộc đua AI tại thị trường Ấn Độ

Amazon công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỷ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ. Động thái được đưa ra chỉ vài tháng sau khi tập đoàn thông báo kế hoạch đầu tư hơn 35 tỷ USD vào quốc gia Nam Á này.

Thông tin được công bố ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Giám đốc điều hành (CEO) của Amazon, ông Andy Jassy. Trong tuyên bố, Amazon nêu rõ khoản đầu tư bổ sung sẽ được phân bổ tập trung vào hạ tầng đám mây và AI tại 2 thành phố Mumbai và Hyderabad. Theo đó, tổng vốn đầu tư lũy kế của Amazon vào Ấn Độ trong giai đoạn 2010–2030 dự kiến vượt mức 88 tỷ USD.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, CEO Andy Jassy cho biết: "Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của những gì mà chúng tôi có thể kiến tạo". Theo ông Jassy, đến năm 2030, tập đoàn dự kiến tạo ra 3,8 triệu việc làm, thúc đẩy 80 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu thương mại điện tử, đồng thời giúp 15 triệu doanh nghiệp nhỏ và 4 triệu học sinh tại các trường công lập được hưởng lợi từ AI.

Về phần mình, Thủ tướng Modi hoan nghênh quyết định đầu tư của tập đoàn Amazon, đồng thời nhấn mạnh dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho thế hệ trẻ của đất nước. Ông cũng cho rằng điều này chứng tỏ thế giới ngày càng quan tâm đầu tư vào Ấn Độ.

Đến nay, nhiều tập đoàn quốc tế công bố các khoản đầu tư lớn vào quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng Internet. Gần đây, các đại gia công nghệ như Google, cũng như từ các công ty lớn trong nước như Reliance Industries thông báo "rót" hàng tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại nước này.