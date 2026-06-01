Công an có thông báo quan trọng về việc gửi CCCD, tài khoản ngân hàng... qua Zalo tới người dân cả nước

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 24/6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo về việc người dân cần cảnh giác các cuộc gọi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, trên không gian mạng và qua điện thoại xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo cán bộ, nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội gọi điện cho người dân với nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Đáng chú ý, thủ đoạn này đánh trúng tâm lý lo lắng về quyền lợi an sinh xã hội như lương hưu, bảo hiểm y tế, trợ cấp… nên dễ khiến người dân mất cảnh giác, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh

Các đối tượng thường nắm được một số thông tin cá nhân cơ bản để tạo lòng tin, sau đó hướng dẫn kết nối qua Zalo, yêu cầu cung cấp hình ảnh CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ. Khi người dân làm theo, chúng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Thực tế, Cơ quan Bảo hiểm xã hội không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, cài đặt ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền để giải quyết các chế độ bảo hiểm.

Trước vấn đề trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không rõ danh tính.



Bên cạnh đó, người dân chỉ tiếp nhận thông tin về bảo hiểm xã hội qua các kênh chính thống. Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh xác minh trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người tham gia bảo hiểm xã hội cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.﻿