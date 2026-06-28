Những thủ đoạn lừa đảo cấp phiếu lý lịch tư pháp khiến người dân dễ sập bẫy

Cán bộ Công an TP Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Từ việc mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên bưu điện đến lập các trang web, fanpage giả mạo dịch vụ công, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra nhiều chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Chỉ bằng vài cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường link giả, không ít nạn nhân đã bị đánh cắp thông tin cá nhân, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo tự xưng là cán bộ Bộ Công an, Công an tỉnh hoặc các đơn vị nghiệp vụ, sử dụng số điện thoại lạ để gọi điện, nhắn tin cho người dân, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng nói, hình ảnh nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, các đối tượng thông báo hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp có sai sót, thiếu giấy tờ hoặc liên quan đến án tích và yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản được chúng cung cấp hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo để xác minh hoặc xử lý hồ sơ.

Một hình thức lừa đảo khác là giả mạo nhân viên bưu điện, giao hàng. Các đối tượng gọi điện thông báo đang giao Phiếu lý lịch tư pháp và yêu cầu người dân chuyển tiền phí vận chuyển hoặc các khoản phí phát sinh vào tài khoản được định sẵn.

Một số trường hợp còn viện lý do giấy tờ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền làm lại hồ sơ, sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn mạo danh “cò” dịch vụ và tự nhận là người quen trong ngành, có thể “xử lý hồ sơ nhanh”, “làm giấy tờ gấp” và phải chi một khoản tiền để lo liệu. Thậm chí có trường hợp làm giả Phiếu lý lịch tư pháp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho người sử dụng.

Các bài đăng quảng cáo làm dịch vụ trên mạng xã hội.

Cũng có thể, các đối tượng lợi dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok đăng bài quảng cáo hỗ trợ làm Phiếu lý lịch tư pháp trong 24 giờ, hoặc không cần xác minh, không cần trực tiếp đến cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hoặc cung cấp giấy tờ giả cho nạn nhân.

Theo cơ quan Công an, khi nạn nhân bị "sập bẫy" các thủ đoạn lừa đảo trên thì ngoài việc mất tiền còn có thể bị ảnh hưởng do nhận được giấy tờ giả không do cơ quan có thẩm quyền cấp, ảnh hưởng đến công việc, thậm chí có thể bị xử lý khi sử dụng giấy tờ giả.

Đồng thời, các thông tin cá nhân như số Căn cước, hình ảnh, số tài khoản, số điện thoại... của bị hại sẽ được các đối tượng lừa đảo thu thập dẫn đến lộ lọt.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân nghi ngờ các hành vi lừa đảo cần trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Các bước đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Đăng nhập tài khoản VNeID đã được định danh mức độ 2 để thực hiện các thủ tục hành chính.

Bước 2: Chọn dịch vụ hành chính

Tại giao diện chính, chọn mục “Thủ tục hành chính” trong nhóm dịch vụ, sau đó tiếp tục chọn “Cấp phiếu lý lịch tư pháp”.

Bước 3: Tạo yêu cầu cấp phiếu

Tiến hành tạo mới yêu cầu, nhập đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu trên ứng dụng.

Bước 4: Xác nhận hồ sơ và gửi yêu cầu

Kiểm tra kỹ thông tin đã nhập, sau đó nhấn “Gửi yêu cầu” để nộp hồ sơ điện tử đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5: Thanh toán lệ phí và hoàn tất thủ tục

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (Luật số 107/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 05/12/2025 tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Luật quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc Phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, thương mại liên quan trực tiếp đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các cơ quan khi cần thông tin phải chủ động khai thác qua kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được cập nhật, hiển thị trên VNeID, có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.