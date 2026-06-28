Là một phần quan trọng của esports Đông Nam Á, chuyên gia quốc tế đánh giá: "Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu thế giới"

Ngưỡng cửa mới cho tham vọng toàn cầu của Esports World Cup

Mới đây, Esports Foundation đã tạo bất ngờ lớn khi công bố Paris sẽ là điểm đến tiếp theo của EWC 2026 thay vì Riyadh (Ả Rập Xê Út) như kế hoạch ban đầu. Riyadh được xem là quê hương của EWC và cũng là một trong những trung tâm esports hàng đầu thế giới. Điều gì đã khiến EF quyết định đưa giải đấu tới Paris trong năm nay?

Chúng tôi luôn theo sát diễn biến của ngành và cân nhắc kỹ lưỡng đâu là lựa chọn phù hợp nhất cho giải đấu, các tuyển thủ cũng như cộng đồng người hâm mộ.

Trong quá trình đó, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm rằng việc thay đổi địa điểm tổ chức không làm mất đi những giá trị cốt lõi đã tạo nên bản sắc của EWC: tính cạnh tranh công bằng, quy mô toàn cầu và chất lượng trải nghiệm dành cho tất cả các bên tham gia. Chúng tôi tin rằng Pháp có thể đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này.

Hệ sinh thái esports của Pháp hiện thuộc nhóm phát triển hàng đầu thế giới. Quốc gia này có cộng đồng người hâm mộ đông đảo và giàu nhiệt huyết, nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp, sự hiện diện của các nhà phát hành game lớn, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của chính phủ cho esports trong nhiều năm qua. EF và Pháp cũng có chung tầm nhìn về những giá trị mà EWC hướng tới, cũng như cùng cam kết hiện thực hóa các giá trị đó.

Bên cạnh đó, bề dày kinh nghiệm tổ chức các sự kiện esports quốc tế cũng là một lợi thế quan trọng của Pháp. Quốc gia này từng đăng cai nhiều giải đấu lớn như kỳ Major CS cuối cùng tại Accor Arena, Six Invitational tại Adidas Arena hay Rocket League Major tại Paris La Défense Arena. Những kinh nghiệm này giúp chúng tôi tin tưởng rằng Pháp có đủ năng lực để đáp ứng quy mô và tiêu chuẩn mà EWC đặt ra.

Paris được xem là một trong những trung tâm văn hóa, thể thao và giải trí lớn của thế giới. Việc đưa EWC tới Paris có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái esports toàn cầu của EF?

Việc EWC 2026 được tổ chức tại Paris đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng của esports, khi lĩnh vực này ngày càng trở thành một phần của ngành giải trí đại chúng toàn cầu. Esports không còn chỉ là các cuộc thi đấu trong cộng đồng game, mà đang gắn kết sâu hơn với các trung tâm văn hóa, thể thao và giải trí lớn, đồng thời củng cố vị thế như một hệ sinh thái cạnh tranh và thương mại mang tầm quốc tế.

Paris là một trong những thủ đô văn hóa và thể thao lớn nhất thế giới. Việc đưa EWC tới đây mở ra cơ hội để esports hiện diện rõ hơn trong các cuộc thảo luận rộng lớn hơn về văn hóa, thể thao, giải trí và kinh tế sáng tạo. Sự kiện này cũng giúp chúng tôi tiếp cận các đối tác thương mại, nhà đầu tư và những nhóm khán giả mới, những người đang ngày càng nhìn nhận esports như một phần của nền kinh tế giải trí toàn cầu.

Với chúng tôi, Paris là một trong những sân khấu lớn nhất để thể hiện quy mô mà esports đã đạt được. Thành phố này có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, đồng thời hiểu rõ cách kết nối người hâm mộ, truyền thông, đối tác và các đội tuyển trên toàn thế giới.

Đây không chỉ là cơ hội để EWC mở rộng tầm ảnh hưởng, mà còn là dịp để góp phần định hình hướng phát triển tiếp theo của toàn ngành esports.

Việc đưa một giải đấu toàn cầu như EWC đến châu Âu, nơi vốn có các quy định pháp lý nghiêm ngặt, đặt ra những thách thức cũng như cơ hội mới nào cho ban tổ chức về mặt vận hành giải đấu?

Việc tổ chức một sự kiện ở quy mô như EWC luôn đòi hỏi rất nhiều sự phối hợp, bất kể sự kiện diễn ra tại thị trường nào. Với Paris, yếu tố quan trọng nhất là làm thế nào để duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu đã làm nên thương hiệu của EWC, đồng thời thích ứng với môi trường địa phương.

Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan tại địa phương, các nhà phát hành game, đội tuyển, đơn vị vận hành địa điểm và đối tác sản xuất. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng cần tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quản lý hậu cần cho một sự kiện quy mô lớn, điều phối các đội tuyển quốc tế và bảo đảm mục tiêu phát sóng toàn cầu.

Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng các tuyển thủ, người hâm mộ và đối tác đều có được trải nghiệm với chất lượng mà họ kỳ vọng ở EWC, bất kể giải đấu được tổ chức ở đâu.

Từ góc nhìn của các đội tuyển, tuyển thủ và người hâm mộ, trong đó có cộng đồng esports Việt Nam, Paris mang lại những lợi thế gì khi trở thành thành phố đăng cai EWC?

Đối với các đội tuyển và tuyển thủ, việc EWC được tổ chức tại Paris tạo ra thêm một sân khấu quốc tế lớn để họ tranh tài tại một trong những thủ đô văn hóa và thể thao hàng đầu thế giới.

Đối với người hâm mộ, trong đó có cộng đồng esports Việt Nam, điều này góp phần đưa esports toàn cầu đến gần hơn với nhiều nhóm khán giả mới. Đồng thời, người hâm mộ cũng có thêm cơ hội theo dõi các đội tuyển, tuyển thủ và những câu chuyện mà họ yêu thích trên một sân khấu đẳng cấp thế giới.

Khi EWC ngày càng mở rộng phạm vi ra toàn cầu, chúng tôi mong muốn các thị trường như Việt Nam cũng được tiếp cận với những cơ hội và mức độ hiện diện tương tự như bất kỳ thị trường nào khác. Sân khấu càng được toàn cầu hóa, cơ hội dành cho tất cả các bên tham gia càng nhiều.

75 triệu USD tiền thưởng và cơ hội cho các thị trường đang phát triển

Quỹ thưởng 75 triệu USD không chỉ tạo sức hút với các đội tuyển hàng đầu, mà còn mở ra cơ hội cho những khu vực đang phát triển như Đông Nam Á. Theo ông, yếu tố này có thể tạo ra những thay đổi gì cho bức tranh cạnh tranh esports toàn cầu?

Quỹ giải thưởng trị giá 75 triệu USD không chỉ là một kỷ lục, mà còn có ý nghĩa mang tính chuyển mình đối với ngành esports.

Khoản tiền thưởng này chắc chắn sẽ thu hút những đội tuyển hàng đầu thế giới. Nhưng điều quan trọng không kém là nó cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho những khu vực đang phát triển như Đông Nam Á.

Khi giá trị giải thưởng đạt đến mức cao như vậy, điều đó sẽ thúc đẩy đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo tài năng tại những khu vực trước đây chưa được biết đến nhiều. Về lâu dài, điều này có thể góp phần cân bằng cục diện cạnh tranh và khẳng định rằng tài năng xuất sắc có thể đến từ bất kỳ đâu.

Bên cạnh khía cạnh thi đấu, quỹ thưởng này còn khuyến khích các khoản đầu tư lớn hơn vào các tổ chức, phát triển tuyển thủ, hệ thống huấn luyện và cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái. Theo thời gian, những yếu tố đó sẽ góp phần xây dựng một ngành công nghiệp esports bền vững hơn và có tính đại diện toàn cầu hơn.

Việt Nam đang sở hữu một cộng đồng esports phát triển nhanh cùng nhiều đội tuyển có năng lực cạnh tranh quốc tế. EF nhìn nhận tiềm năng của thị trường Việt Nam ra sao trong bức tranh esports toàn cầu hiện nay?

Việt Nam đã khẳng định vị thế là một thị trường esports giàu tính cạnh tranh, với cộng đồng người hâm mộ nhiệt huyết và ngày càng lớn mạnh. Ở nhiều bộ môn, các tuyển thủ và đội tuyển Việt Nam đã cho thấy năng lực thi đấu ở đẳng cấp cao, đồng thời chứng minh tiềm năng vươn ra quốc tế.

Theo góc nhìn của chúng tôi, Việt Nam là một phần quan trọng trong bức tranh phát triển chung của esports Đông Nam Á – khu vực sở hữu một trong những cộng đồng người hâm mộ sôi động nhất thế giới, nơi văn hóa chơi game đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Đặc biệt, sức sống của cộng đồng esports Việt Nam, nhất là ở mảng esports di động và các giải đấu phong trào, đang khiến thị trường này trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý của ngành công nghiệp thể thao điện tử.

EF đánh giá cơ hội cọ xát, nâng cao vị thế và tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế của các đội tuyển Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ thay đổi ra sao?

Việc GAM Esports tham gia Chương trình Đối tác Câu lạc bộ của EWC là một ví dụ rất tốt cho thấy các đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng nền tảng này như thế nào.

Với việc EWC được tổ chức tại Paris, các đội tuyển Đông Nam Á và Việt Nam sẽ có thể gia tăng mức độ hiện diện trên trường quốc tế, không chỉ với người hâm mộ mà còn với các nhà đầu tư, nhà tài trợ và đối tác chiến lược toàn cầu.

Những sự kiện như EWC quy tụ các đội tuyển, nhà phát hành, đối tác thương mại, giới truyền thông và cộng đồng trong cùng một không gian. Điều đó tạo cơ hội để các tổ chức nâng cao vị thế quốc tế của mình.

Đối với những đội tuyển như GAM, đây là cơ hội để họ không chỉ thể hiện thành tích thi đấu, mà còn cho thấy khả năng thu hút người hâm mộ, giá trị thương hiệu và mức độ trưởng thành của tổ chức trên sân khấu toàn cầu. Đây là những yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn.

Khi esports tiếp tục phát triển, những kết nối giữa đội tuyển, doanh nghiệp và cộng đồng người hâm mộ ở các khu vực khác nhau sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngành.

Việt Nam cần gì để tiến xa hơn trên bản đồ esports thế giới?

Từ góc nhìn của EF, ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường esports Việt Nam?

Những lợi thế của Việt Nam là rất rõ ràng. Đó là cộng đồng người hâm mộ nhiệt huyết, hệ thống giải đấu phong trào vững mạnh và các đội tuyển đã khẳng định được vị thế trên đấu trường quốc tế.

Để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, những yếu tố như cơ sở hạ tầng, quan hệ hợp tác với các nhà phát hành và đầu tư dài hạn cho việc phát triển tuyển thủ sẽ đóng vai trò then chốt.

Tăng trưởng bền vững đến từ khả năng tạo ra giá trị một cách ổn định qua từng năm. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục phát huy đà phát triển hiện nay.

Chúng tôi cũng đã chứng kiến một số bước tiến đáng chú ý trong thời gian gần đây, chẳng hạn như việc Việt Nam ban hành Chiến lược phát triển thể thao điện tử quốc gia vào tháng 5 vừa qua.

Đâu là những yếu tố quan trọng nhất để một quốc gia như Việt Nam có thể tạo ra thêm nhiều đại diện đủ sức cạnh tranh và tiến xa hơn tại các sân chơi esports quốc tế như EWC?

Những yếu tố quan trọng nhất bao gồm đầu tư vào hệ thống phát triển tài năng, tăng cường hợp tác với các nhà phát hành và bảo đảm các tuyển thủ có được những điều kiện hỗ trợ cần thiết để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Việc xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng từ các giải đấu phong trào đến môi trường chuyên nghiệp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phát triển tài năng về lâu dài.

Một yếu tố quan trọng khác là xây dựng nền tảng phát triển ổn định, qua đó tạo điều kiện để tuyển thủ và đội tuyển phát triển theo thời gian. Điều đó bao gồm đội ngũ huấn luyện viên chất lượng, chương trình đào tạo dành cho tuyển thủ trẻ, sự ổn định của tổ chức và cơ hội thường xuyên cọ xát với những đối thủ ở trình độ cao.

Nhiều thị trường esports thành công đạt được vị thế hiện nay là nhờ quá trình đầu tư dài hạn và tích lũy kinh nghiệm. Những bài học đó hoàn toàn có thể được áp dụng tại các thị trường đang phát triển như Việt Nam.

Nếu có một thông điệp ngắn để gửi tới cộng đồng người hâm mộ esports Việt Nam trước kỳ EWC sắp tới, ông muốn chia sẻ điều gì?

Người hâm mộ Việt Nam từ lâu đã được biết đến với sự đam mê, nguồn năng lượng tích cực và sự ủng hộ bền bỉ dành cho các đội tuyển. Tinh thần nhiệt huyết đó đã được cộng đồng esports toàn cầu ghi nhận.

Khi EWC đến với Paris, chúng tôi hy vọng người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho các đội tuyển, tuyển thủ của mình khi họ tranh tài trên một trong những sân khấu lớn nhất của esports.

Sự xuất sắc có thể đến từ bất kỳ đâu, và Việt Nam đã chứng minh điều đó. Khi EWC tiếp tục mở rộng quy mô toàn cầu, chúng tôi mong muốn các thị trường như Việt Nam sẽ có được mức độ hiện diện và cơ hội tương đương với bất kỳ khu vực nào khác. Bởi sân khấu càng mang tính toàn cầu, càng có nhiều cơ hội được tạo ra cho tất cả các bên tham gia.

Việt Nam đã chứng minh rằng mình có thể cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Chúng tôi rất mong chờ được chứng kiến những thành tựu mới của thế hệ tài năng esports Việt Nam tiếp theo.