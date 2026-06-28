Từ 1/7, Cơ quan Thuế sẽ siết chặt xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sau

Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về thuế sẽ chính thức được áp dụng, đánh dấu những thay đổi đáng chú ý trong quản lý thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, người nộp thuế cần chủ động cập nhật các chính sách mới để bảo đảm tuân thủ quy định, đồng thời hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ảnh: Thuế tỉnh Tuyên Quang

Siết chặt xử phạt vi phạm hành chính hải quan

Căn cứ Điều 10 Nghị định 169/2026/NĐ-CP, các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu từ 01/7/2026 sẽ bị phạt 10% hoặc 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc tăng trong các trường hợp:

- Khai sai về lượng, tên hàng, chất lượng, trị giá hải quan, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế;

- Khai sai đối tượng không chịu thuế, đối tượng miễn thuế, hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan;

- Lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa;

- Vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Lập báo cáo quyết toán về lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất không đúng với thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công, sản phẩm xuất khẩu;

- Khai báo hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng không có cơ sở sản xuất hàng gia công, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc không có máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Việc thực hiện xử phạt theo quy định trên chỉ áp dụng trong trường hợp số tiền thuế chênh lệch từ 500.000 đồng/tờ khai hải quan đối với vi phạm do cá nhân thực hiện, từ 02 triệu đồng/tờ khai hải quan đối với vi phạm do tổ chức thực hiện.

Điểm mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2025

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 (số 109/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đáng chú ý, các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng thống nhất cho toàn bộ kỳ tính thuế năm 2026. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý của luật.

Bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng

Theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Thay đổi về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh

Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi nhiều quy định đáng chú ý về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh như:

- Hộ, cá nhân kinh doanh được trừ đi chi phí để tính thuế như doanh nghiệp.

- Áp thuế 5% đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

Thuế đối với tài sản số và các giao dịch đặc thù

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, tên miền quốc gia ".vn", kết quả giảm phát thải khí nhà kính (tín chỉ các-bon) và biển số xe trúng đấu giá chính thức chịu thuế TNCN.

Thay đổi Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương

So với quy định hiện hành, quy định đã giảm từ 7 bậc thuế xuống còn 5 bậc, Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 9 như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35



Tăng thuế xuất khẩu đối với khoáng sản thô

Theo Nghị định số 201/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 23/7/2026), nhằm giữ lại tài nguyên phục vụ công nghiệp chế biến trong nước, mức thuế xuất khẩu của nhiều nhóm khoáng sản chưa qua chế biến sâu (như potash tràng thạch, soda tràng thạch, khoáng fluorite chứa CaF2 ≤97%, leucite...) sẽ được điều chỉnh tăng mạnh từ mức 3% - 5% lên mức 10%.

Cụ thể, Nghị định 201/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng khoáng sản được điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu:

Mã hàng Mặt hàng Thuế trước 23/7/2026 Thuế mới từ 23/7/2026 2529.10.10 Potash tràng thạch; soda tràng thạch 5% 10% 2529.10.90 Tràng thạch loại khác 5% 10% 2529.21.00 Khoáng fluorite chứa CaF2 ≤97% 3% 10% 2529.22.00 Khoáng fluorite chứa CaF2 >97% 3% 5% 2529.30.00 Leucite, nephelin, nephelin xienit 3% 10%



Những thay đổi đáng lưu ý của Luật Quản lý thuế 2025

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 (gọi chung là Luật Quản lý thuế 2025) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 mang đến những thay đổi cốt lõi trong phương thức quản lý:

Rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế

Theo khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế 2025, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác của kỳ tính thuế có sai, sót đối với các trường hợp sau:

Trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra;

Hồ sơ không thuộc phạm vi, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế, khoản thu khác nêu tại quyết định thanh tra, kiểm tra;

Hồ sơ không thuộc trường hợp cơ quan điều tra yêu cầu không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác để phục vụ điều tra vụ án…

Trong khi trước đây, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định là 10 năm.

Tự động hóa trong hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế

Căn cứ Điều 18, Điều 19 Luật Quản lý thuế 2025, cơ quan thuế triển khai việc hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin.

Cơ quan thuế có trách nhiệm triển khai việc hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế tự động theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế, điều kiện về hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mở rộng dịch vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Một điểm mới đáng chú ý theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế 2025 là các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, với điều kiện có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

09 trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Luật quy định rõ 9 trường hợp cơ quan quản lý được phép kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế, bao gồm: kiểm tra trước/sau hoàn thuế, kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, doanh nghiệp chia tách, sáp nhập, giải thể có rủi ro cao....

Mở rộng quyền hạn cho Đại lý thuế

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được phép cung cấp thêm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh nếu có ít nhất một nhân sự sở hữu chứng chỉ kế toán viên.

Trước những thay đổi của chính sách thuế, Thuế tỉnh Tuyên Quang khuyến nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế chủ động rà soát hệ thống sổ sách kế toán, đồng thời cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật mới. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định, hạn chế rủi ro pháp lý và tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trường hợp gặp khó khăn hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.