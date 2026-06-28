Hải Phòng được giao mức tăng trưởng cao nhất cả nước, Sơn La thấp nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Theo Nghị quyết này, Hải Phòng là địa phương được giao mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, với mục tiêu đạt 13% và phấn đấu đạt 14%. Tiếp đó là Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Nghệ An... được giao ở mức 11-12%, còn Hà Nội được giao mức 11%, TPHCM là 10,25%.

Đáng chú ý, hai địa phương được giao mức tăng trưởng GRDP dưới hai con số là Sơn La (8-8,5%) và Đồng Tháp (9%).

Hải Phòng được giao mức tăng trưởng GRDP 13%, phấn đấu mức 14%.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các địa phương đầu tàu kinh tế phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt, lan tỏa, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đóng góp nhiều hơn vào thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Các địa phương có tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kịch bản đề ra thì tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn.

Với các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn kịch bản đề ra hoặc thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản; đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức nghiên cứu, rà soát các nguồn lực, động lực, năng lực mới cho tăng trưởng và giải pháp thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trong tháng 06 năm 2026 để giao bổ sung mục tiêu tăng trưởng của địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết này và điều chỉnh trong trường hợp Hội đồng nhân dân đã quyết nghị mục tiêu thấp hơn mục tiêu tại Nghị quyết này.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung xử lý, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương khẩn trương rà soát nội dung quy hoạch các tỉnh, thành phố và hoàn thành việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng "2 con số”, phù hợp với quy hoạch 6 vùng kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu.

Trong đó, cần tập trung giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả, phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đóng góp thực chất cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.