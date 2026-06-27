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Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách bao gồm 326 trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 13/6 đến ngày 19/6.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải thông báo phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát từ ngày 13/6 đến 19/6. Danh sách bao gồm 326 trường hợp, với hai lỗi phổ biến là người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ và người điều khiển xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường.

Tại thông báo này, cơ quan Công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Lực lượng chức năng đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

Điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ và vi phạm vạch kẻ đường bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. Đồng thời, người điều khiển xe sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Những ai hay hát karaoke cần chú ý thông báo này từ Công an kẻo bị phạt tiền lên đến 160 triệu đồng

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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