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Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng nay (26/6), Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kiến trúc, Luật Dầu khí, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Xuất bản, Luật Hải quan, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp và môi trường, Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 cùng một số nội dung khác.

Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả- Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận phiên họp, về công tác hoàn thiện thể chế thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền; quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm minh bạch, rõ ràng, khả thi.

Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả- Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; hoàn thành ngay trong tháng 6 này.

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Theo Phương Dung, Văn Khương, Chí Thành

VTV

Từ Khóa:
dự án

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