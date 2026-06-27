Công khai quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm để người dân, doanh nghiệp đón định hướng đầu tư

Thu hút nguồn lực từ chiều rộng sang chiều sâu

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, để hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ chuyển mạnh từ thu hút vốn theo chiều rộng sang chiều sâu; từ ưu tiên số lượng dự án sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các dự án có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, tạo giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Ông Hiếu cho biết, những con số tăng trưởng của Thủ đô trong nửa đầu năm 2026 được xem là nền tảng để Hà Nội tự tin bước sang giai đoạn phát triển mới. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 404 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 256,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%; lượng khách du lịch đạt khoảng 4,8 triệu lượt, tăng 33%.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu thông tin về thu hút nguồn lực đầu tư

Đáng chú ý, kinh tế số hiện chiếm khoảng 17,34% GRDP, đưa Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính. Cùng với đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Theo chuyên gia quy hoạch, trước đây, thành phố Hà Nội xây dựng song song 2 hệ thống quy hoạch: Quy hoạch Thủ đô (theo Luật Quy hoạch năm 2017) và Quy hoạch chung Thủ đô (theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024). Điều này gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian... Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm mở ra tầm nhìn bền vững, đồng thời là cơ sở pháp lý thống nhất giải quyết các điểm nghẽn của Thủ đô, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết, việc công bố quy hoạch nhằm bảo đảm công khai, minh bạch thông tin quy hoạch giúp các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nắm bắt được các bản vẽ, chính sách nội dung định hướng cơ bản của đồ án tầm nhìn 100 năm.

"Khi toàn bộ thông tin được công khai, đây sẽ là cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như người dân chủ động lựa chọn định hướng đầu tư, kinh doanh phù hợp, đón đầu các định hướng phát triển của Thủ đô", ông Tuyên cho hay.

Trải nghiệm sa bàn tại Bảo tàng Hà Nội

Về hoạt động trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, UBND TP Hà Nội cho biết, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Cùng với đó, thành phố sẽ trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video giới thiệu và bản đồ quy hoạch nhằm trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Bảo tàng Hà Nội, nơi trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp được tổ chức đồng thời với lễ công bố đồ án vào ngày 29/6/2026 nhằm kịp thời cung cấp thông tin rộng rãi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Phương án phân bổ không gian các tầng được thiết kế như sau: Tầng 1 (Khu vực trung tâm) bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm; Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm; hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố; Bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Ngoài ra, tại bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của Thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Thành phố. Cùng với việc công bố quy hoạch, hệ thống thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thủ đô tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới...