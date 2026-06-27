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Từ 1/7, Hà Nội chính thức tăng mức phạt với 28 hành vi vi phạm hành chính, người dân cần lưu ý

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội áp dụng mức phạt cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với quy định chung đối với 28 hành vi vi phạm về cư trú, xuất nhập cảnh, giao thông và trật tự đô thị từ 1/7.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân, từ ngày 01/7/2026, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ theo Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử; xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; hoạt động đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thi hành các biện pháp xử lý hành chính và một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt với mức cao hơn nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Từ 1/7, Hà Nội chính thức tăng mức phạt với 28 hành vi vi phạm hành chính, người dân cần lưu ý- Ảnh 1.

Hà Nội tăng mức phạt 28 hành vi vi phạm từ 1/7 (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Các hành vi được tăng mức xử phạt tập trung ở 6 nhóm. Trong đó, nhóm vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có 12 hành vi, với mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng đối với các hành vi như tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký cư trú khi đủ điều kiện. Cơ sở kinh doanh lưu trú không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người bị phạt từ 6 đến 12 triệu đồng.

Nhóm vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước có 2 hành vi với mức xử phạt từ 3 đến 6 triệu đồng. Đáng chú ý, mức phạt về vi phạm các quy định quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự từ 15 đến 30 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, 2 hành vi trong nhóm vi phạm về các quy định về thi hành các biện pháp xử lý hành chính sẽ có mức xử  phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Nhóm vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại có 7 hành vi được tăng mức phạt, từ 1 triệu đến 40 triệu đồng tùy từng hành vi.

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ và trật tự đô thị, 4 hành vi bị nâng mức xử phạt, trong đó hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh ăn uống hoặc bày bán hàng hóa bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Hành vi bán hàng rong trên tuyến phố cấm bị phạt từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Việc triển khai thực hiện các quy định mới góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.


Ngọc Khánh

Đời Sống Pháp Luật

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