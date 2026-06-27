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Chính thức bỏ bài thi mô phỏng tình hống giao thông trong sát hạch lái xe từ 1/7

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, trong đó, quy định bỏ bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Ngày 27/6, Cục CSGT cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025), có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chính thức bỏ bài thi mô phỏng tình hống giao thông trong sát hạch lái xe từ 1/7- Ảnh 1.

Thí sinh thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Ảnh minh họa.

Quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2026 (bãi bỏ Nghị định số Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe), tại Điều 24 về điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Đáng chú ý, tại Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025) đã bỏ bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính.

Theo quy định hiện hành, đối với quy trình sát hạch lái xe ô tô, thí sinh phải thực hiện sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, sát hạch thực hành và sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Cơ quan chức năng cho rằng, quy định sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông chưa thực tế, thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống, có những nội dung tình huống mang tính “đánh đố” thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe.

Như vậy, từ ngày 1/7 tới đây Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có hiệu lực, thí sinh sẽ không phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

Từ Khóa:
giao thông

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