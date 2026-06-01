Tin rất vui: Đề xuất miễn phí thêm 1 dịch vụ cho người từ 65 tuổi

Một đề xuất mới liên quan đến bảo hiểm y tế cho người cao tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn. Theo đó, cử tri Hà Nội kiến nghị nghiên cứu chính sách miễn phí BHYT cho người dân từ 65 tuổi trở lên trên phạm vi toàn quốc.

Đây được xem là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Theo thông tin được báo chí dẫn từ Bộ Y tế, người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm khoảng 9,3% dân số, tương đương gần 10 triệu người. Đây cũng là nhóm có nhu cầu khám, chữa bệnh cao hơn, nên việc mở rộng hỗ trợ BHYT được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây hiện vẫn là đề xuất, chưa phải chính sách đã chính thức áp dụng trên toàn quốc.

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Đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 65 tuổi

Theo VietnamNet dẫn phản hồi của Bộ Y tế, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ Y tế nhận được kiến nghị của cử tri Hà Nội về việc nghiên cứu ban hành chính sách miễn phí BHYT cho người dân từ 65 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước.

Trước kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết sẽ ghi nhận, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét. Việc triển khai nếu có sẽ phải đặt trong khả năng cân đối Quỹ BHYT và bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện hành.

Nói cách khác, đây là một “tin vui” ở góc độ đề xuất chính sách, cho thấy nhu cầu mở rộng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đang được đặt ra. Tuy nhiên, người dân cần theo dõi thêm các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng trước khi xác định quyền lợi cụ thể.

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Người trên 65 tuổi hiện được hưởng ưu đãi BHYT ra sao?

Theo quy định hiện hành, không phải cứ đủ 65 tuổi là được miễn phí BHYT trên toàn quốc. Quyền lợi BHYT của người cao tuổi hiện phụ thuộc vào việc họ thuộc nhóm đối tượng nào.

Với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đóng. Đây là nhóm đã có cơ chế bảo đảm BHYT trong suốt thời gian hưởng lương hưu.

Với người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội, ngân sách nhà nước đóng BHYT. Theo quy định của Luật BHXH 2024, từ ngày 1/7/2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, nếu đủ điều kiện, được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng có thể được hưởng chính sách này nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, người cao tuổi nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hoặc các nhóm chính sách khác cũng được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT theo từng trường hợp.

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Điều này có nghĩa, vẫn còn một bộ phận người từ 65 tuổi trở lên chưa được ngân sách đóng BHYT nếu không thuộc các nhóm ưu tiên nêu trên. Vì vậy, đề xuất miễn phí BHYT cho toàn bộ người từ 65 tuổi trở lên, nếu được nghiên cứu và thông qua, sẽ mở rộng đáng kể diện hỗ trợ.

Không chỉ BHYT, người cao tuổi hiện được hỗ trợ những gì?

Đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên không đứng riêng lẻ, mà nằm trong bức tranh an sinh rộng hơn dành cho người cao tuổi.

Theo Luật Người cao tuổi, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Nhóm này được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe; được quan tâm trong khám, chữa bệnh và một số dịch vụ công cộng.

Ở lĩnh vực dịch vụ, người cao tuổi được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia một số loại hình giao thông công cộng như tàu hỏa, tàu thủy, máy bay; được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh hoặc tập luyện thể dục, thể thao tại các cơ sở có bán vé, thu phí dịch vụ theo quy định.

Ở lĩnh vực an sinh, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025 là một điểm mới đáng chú ý. Người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, nếu đủ điều kiện, sẽ có thêm khoản trợ cấp hằng tháng. Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng cũng được ngân sách nhà nước đóng BHYT, qua đó giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh khi tuổi cao.

Bên cạnh chính sách chung của Trung ương, một số địa phương cũng chủ động mở rộng hỗ trợ. Theo BHXH Việt Nam, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT từ ngày 1/7/2026. TP.HCM cũng có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú và đang sinh sống thực tế trên địa bàn, thuộc nhóm chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ chính sách khác.