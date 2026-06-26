Những ai hay hát karaoke cần chú ý thông báo này từ Công an kẻo bị phạt tiền lên đến 160 triệu đồng

Theo đó, trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hòa Long vẫn còn xảy ra tình trạng người dân tổ chức hát karaoke bằng loa kéo, loa di động gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người xung quanh.

Hiện nay, pháp luật không quy định việc xử phạt hành vi “Hát karaoke”, mà chỉ quy định xử phạt khi việc “Hát karaoke” dẫn đến hậu quả gây mất trật tự công cộng. Việc xác định “Hát karaoke gây mất trật tự” không mang tính cảm tính mà căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế như:

- Âm lượng lớn, kéo dài

- Làm nhiều hộ dân xung quanh bức xúc, phản ánh

- Đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn

- Gây tranh cãi, xô xát, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt chung

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2025/BNNMT), mức tối đa cho phép tại khu dân cư được quy định theo ba khung giờ:

- Từ 06 giờ đến 18 giờ: tối đa 55 dBA;

- Từ 18 giờ đến 22 giờ: tối đa 50 dBA;

- Từ 22 giờ đến 06 giờ: tối đa 45 dBA.

Cơ quan Công an cho biết, với quy định trên, có thể hiểu là không có quy định cấm “Hát karaoke”, đồng thời cũng không còn quy định xử phạt hành vi “Hát karaoke” sau 22 giờ như trước đây.

Tuy nhiên, người dân cần chú ý, lực lượng chức năng sẽ xử phạt ở mọi khung giờ nếu vượt quá tiếng ồn cho phép. Tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt từ 1 đến 160 triệu đồng và kèm theo các hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả (theo quy định tại Điều 22, Nghị định 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022).

Do đó, Công an xã Hòa Long kêu gọi người dân hãy “Hát karaoke” sao cho văn minh, lịch sự, âm lượng vừa phải, đảm bảo vừa vui chơi, giải trí vừa không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, gắn kết tình làng nghĩa xóm.