Cơ quan Thuế thông báo trường hợp hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép

Thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua vẫn còn tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng không thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của chính người nộp thuế mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về thuế.

Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Trị

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế có trách nhiệm đăng ký thuế, kê khai và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Đồng thời, Thông tư số 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, khi cơ quan Thuế xác minh và kết luận người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sẽ ban hành thông báo và cập nhật trạng thái mã số thuế sang trạng thái 06 - "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký". Thông tin này cũng được truyền sang hệ thống đăng ký kinh doanh và công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế.

Khi nào người nộp thuế bị xác định là không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký?

Người nộp thuế có thể bị cơ quan Thuế đưa vào diện xác minh khi:

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhiều kỳ liên tiếp.

- Có dấu hiệu rủi ro trong quản lý thuế.

- Cơ quan Thuế nhận được phản ánh về việc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

- Qua kiểm tra thực tế không xác định được sự hiện diện và hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau khi phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an xác minh theo quy định, nếu người nộp thuế không chứng minh được tình trạng hoạt động, cơ quan Thuế sẽ ban hành thông báo và cập nhật trạng thái mã số thuế tương ứng.

Những hệ lụy pháp lý người nộp thuế cần lưu ý

Việc bị xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Trước hết, trạng thái này sẽ được công khai theo quy định, khiến đối tác, khách hàng, ngân hàng và các cơ quan liên quan có thể tra cứu, từ đó ảnh hưởng đến uy tín cũng như mức độ tin cậy trong các giao dịch.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh có thể gặp nhiều trở ngại trong quá trình hoạt động như thực hiện thủ tục về thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, giao dịch với ngân hàng, ký kết hợp đồng, tham gia đấu thầu hoặc thiết lập quan hệ thương mại với đối tác. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp này cũng có thể bị tăng cường kiểm tra, xác minh khi thực hiện một số thủ tục liên quan đến doanh nghiệp khác.

Đáng lưu ý, việc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký không đồng nghĩa với việc chấm dứt nghĩa vụ thuế. Các khoản thuế còn nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt và các nghĩa vụ tài chính khác vẫn tiếp tục được cơ quan Thuế theo dõi, đôn đốc và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế quá hạn, người đại diện theo pháp luật còn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài những hệ lụy trên, người nộp thuế không thông báo thay đổi địa chỉ, không cập nhật thông tin đăng ký thuế hoặc vi phạm quy định về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong một số trường hợp, đây cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, hành vi không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đúng thời hạn sẽ bị xử phạt tùy theo tính chất, mức độ và thời gian chậm thông báo. Trường hợp người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trong thời gian bỏ địa chỉ kinh doanh cũng sẽ bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm theo quy định. Ngoài tiền phạt, người nộp thuế vẫn phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế cần làm gì để tránh vi phạm?

Để hạn chế rủi ro, cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế cần duy trì hoạt động thực tế tại địa chỉ đã đăng ký; thực hiện đầy đủ thủ tục khi thay đổi trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh; kê khai, nộp thuế đúng quy định; thường xuyên theo dõi thông báo của cơ quan Thuế qua tài khoản giao dịch điện tử và các kênh chính thức của ngành Thuế.

Trường hợp ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh, người nộp thuế cần hoàn tất đầy đủ thủ tục tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định.

Thuế tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động rà soát, cập nhật kịp thời thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về địa chỉ, ngành nghề, người đại diện và các thông tin liên quan.

Việc duy trì hoạt động đúng quy định không chỉ giúp người nộp thuế hạn chế rủi ro pháp lý, tránh các chi phí phát sinh do vi phạm hành chính mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.