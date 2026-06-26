Thiếu mặt bằng, dự án cải tạo Quốc lộ 14B tiếp tục chậm tiến độ

Quốc lộ 14B là tuyến đường huyết mạch, lưu lượng xe lớn cả ngày đêm nhưng mặt đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều “ổ gà”, “ổ voi” gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông - Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công tác giải phóng mặt bằng mới bàn giao được 6,8/7,58km (tương đương 90%), công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành di dời, dẫn đến tiến độ thi công trên hiện trường không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch quý III/2026.

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án.

Dừng dự án nếu tiếp tục chậm tiến độ

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng với vai trò là chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương có giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao năm 2026 tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B.

Trường hợp không giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xem xét khi đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền.

"Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương dừng dự án, bàn giao cho địa phương cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B," lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 796/QĐ-BGTVT ngày 24/6/2022 và quyết định đầu tư tại Quyết định số 1735/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2022.

Dự án có nguồn vốn hỗn hợp Trung ương và địa phương, với tổng mức đầu tư ban đầu là 788,446 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến là 7,58km, đi qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến.

Đây là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Đà Nẵng nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nâng cao năng lực khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng khu vực miền Trung, Tây Nguyên, đồng thời góp phần kết nối trục ngang và các tuyến cao tốc cũng như trục hành lang kinh tế Đông-Tây 2.

Dự án được khởi công tháng 11/2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Do có nhiều vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đất đắp và thời tiết cực đoan, dự án được Bộ Xây dựng gia hạn kéo dài thời gian thực hiện đến tháng 9/2026 tại Quyết định số 2463/QĐ-BXD ngày 30/12/2025.