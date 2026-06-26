Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất chi hơn 8.000 tỷ đồng xây trung tâm hành chính mới tỉnh Tây Ninh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau sáp nhập, Tây Ninh đề xuất xây Trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa với vốn hơn 8.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương để địa phương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa.

Dự án được định hướng triển khai sau năm 2030 với tổng vốn dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, Trung tâm hành chính - chính trị hiện nay đặt tại phường Long An được kế thừa từ tỉnh Long An trước đây. Sau nhiều năm sử dụng, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất tại khu vực này đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau khi sáp nhập tỉnh Tây Ninh và Long An, địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 theo mô hình phát triển ba trung tâm. Trong đó, khu vực Đức Hòa được xác định là vị trí dự kiến đặt Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Đề xuất chi hơn 8.000 tỷ đồng xây trung tâm hành chính mới tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Khu vực Đức Hòa được đề xuất xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh.

Theo đề xuất, vị trí xây dựng nằm ở khu vực phía tây nam xã Hậu Nghĩa, hướng ra sông Vàm Cỏ. Khu vực này được đánh giá có nhiều lợi thế về kết nối giao thông, thuận tiện liên kết với TPHCM và các địa phương trong vùng, đồng thời sở hữu quỹ đất lớn, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển trong tương lai.

Trước đó, tỉnh Long An cũ từng xây dựng kế hoạch đầu tư trung tâm hành chính mới tại khu vực trung tâm hành chính hướng ra tuyến tránh quốc lộ 1, thuộc TP. Tân An cũ và đã bố trí vốn thực hiện trong năm 2025. Tuy nhiên, sau khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, dự án được tạm dừng để rà soát tổng thể, tránh đầu tư chồng chéo và lãng phí nguồn lực.

Theo phương án dự kiến, Trung tâm hành chính - chính trị mới sẽ có diện tích khoảng 100-150 ha, nằm trong khu quy hoạch tổng thể khoảng 300 ha. Dự án bao gồm nhiều hạng mục quy mô lớn như khối sở, ban, ngành, trụ sở HĐND - UBND tỉnh, trụ sở Tỉnh ủy, quảng trường trung tâm, đại lộ cảnh quan, trung tâm hội nghị và công viên trung tâm.

Trong tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, khối sở, ban, ngành dự kiến chiếm khoảng 2.000 tỷ đồng, đại lộ cảnh quan khoảng 1.700 tỷ đồng, quảng trường trung tâm khoảng 1.000 tỷ đồng cùng nhiều hạng mục hạ tầng và không gian công cộng khác.

Để triển khai dự án, tỉnh Tây Ninh dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Nguồn vốn được đề xuất cân đối từ khoản thu tiền sử dụng đất tại dự án đô thị mới Long Hựu.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, nếu được đầu tư xây dựng, trung tâm hành chính mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý, điều hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Tiến

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 1-7, nhiều quyền lợi thai sản tăng

Từ ngày 1-7, nhiều quyền lợi thai sản tăng Nổi bật

Kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm, tính thuế thế nào?

Kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm, tính thuế thế nào? Nổi bật

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mang trên vai một trọng trách lớn lao

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mang trên vai một trọng trách lớn lao

14:59 , 26/06/2026
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Giám đốc chuỗi cung ứng Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Giám đốc chuỗi cung ứng Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ)

14:40 , 26/06/2026
TPHCM đầu tư 4 nhà giữ xe cao tầng tại các bến xe buýt lớn

TPHCM đầu tư 4 nhà giữ xe cao tầng tại các bến xe buýt lớn

14:00 , 26/06/2026
Báo Đại đoàn kết đồng hành kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho Phú Quốc từ cơ hội APEC 2027

Báo Đại đoàn kết đồng hành kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho Phú Quốc từ cơ hội APEC 2027

13:47 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên