Đề xuất chi hơn 8.000 tỷ đồng xây trung tâm hành chính mới tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương để địa phương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa.

Dự án được định hướng triển khai sau năm 2030 với tổng vốn dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, Trung tâm hành chính - chính trị hiện nay đặt tại phường Long An được kế thừa từ tỉnh Long An trước đây. Sau nhiều năm sử dụng, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất tại khu vực này đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau khi sáp nhập tỉnh Tây Ninh và Long An, địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 theo mô hình phát triển ba trung tâm. Trong đó, khu vực Đức Hòa được xác định là vị trí dự kiến đặt Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Khu vực Đức Hòa được đề xuất xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh.

Theo đề xuất, vị trí xây dựng nằm ở khu vực phía tây nam xã Hậu Nghĩa, hướng ra sông Vàm Cỏ. Khu vực này được đánh giá có nhiều lợi thế về kết nối giao thông, thuận tiện liên kết với TPHCM và các địa phương trong vùng, đồng thời sở hữu quỹ đất lớn, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển trong tương lai.

Trước đó, tỉnh Long An cũ từng xây dựng kế hoạch đầu tư trung tâm hành chính mới tại khu vực trung tâm hành chính hướng ra tuyến tránh quốc lộ 1, thuộc TP. Tân An cũ và đã bố trí vốn thực hiện trong năm 2025. Tuy nhiên, sau khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, dự án được tạm dừng để rà soát tổng thể, tránh đầu tư chồng chéo và lãng phí nguồn lực.

Theo phương án dự kiến, Trung tâm hành chính - chính trị mới sẽ có diện tích khoảng 100-150 ha, nằm trong khu quy hoạch tổng thể khoảng 300 ha. Dự án bao gồm nhiều hạng mục quy mô lớn như khối sở, ban, ngành, trụ sở HĐND - UBND tỉnh, trụ sở Tỉnh ủy, quảng trường trung tâm, đại lộ cảnh quan, trung tâm hội nghị và công viên trung tâm.

Trong tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, khối sở, ban, ngành dự kiến chiếm khoảng 2.000 tỷ đồng, đại lộ cảnh quan khoảng 1.700 tỷ đồng, quảng trường trung tâm khoảng 1.000 tỷ đồng cùng nhiều hạng mục hạ tầng và không gian công cộng khác.

Để triển khai dự án, tỉnh Tây Ninh dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Nguồn vốn được đề xuất cân đối từ khoản thu tiền sử dụng đất tại dự án đô thị mới Long Hựu.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, nếu được đầu tư xây dựng, trung tâm hành chính mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý, điều hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại trong thời gian tới.