Diện mạo sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi sau nửa năm thi công thần tốc

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đang dần hiện hữu tại khu vực phía nam Thủ đô với hàng loạt hạng mục quy mô lớn được triển khai đồng thời. Trong đó, sân vận động Hùng Vương (xã Thượng Phúc) được xem là công trình trung tâm và cũng là điểm nhấn nổi bật của toàn dự án.