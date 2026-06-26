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Diện mạo sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi sau nửa năm thi công thần tốc

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau nửa năm thi công, hình hài sân vận động Hùng Vương đã hiện rõ khi 4 khán đài dần hoàn thiện, nhiều hạng mục quan trọng đang được gấp rút triển khai.

Toàn cảnh sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi sau nửa năm thi công. (Nguồn: Hường Phạm)


Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đang dần hiện hữu tại khu vực phía nam Thủ đô với hàng loạt hạng mục quy mô lớn được triển khai đồng thời. Trong đó, sân vận động Hùng Vương (xã Thượng Phúc) được xem là công trình trung tâm và cũng là điểm nhấn nổi bật của toàn dự án.

Với quy mô khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động Hùng Vương được định hướng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành.

Công trình có mái che đóng mở tự động, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và được xây dựng theo các tiêu chuẩn của các tổ chức thể thao quốc tế.

Những ngày cuối tháng 6, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, đại công trường vẫn hoạt động hết công suất.

Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại được huy động để đẩy nhanh tiến độ..

Nhiều máy móc, thiết bị được huy động để phục vụ thi công trên toàn bộ công trường.

Tại khán đài C, một số ghế ngồi mẫu đã được lắp đặt.

Dù công trình còn đang trong quá trình xây dựng, những hàng ghế đầu tiên đã giúp hình dung rõ hơn diện mạo tương lai của sân vận động quy mô lớn này.

Theo Ban Quản lý dự án, sau khoảng 5 tháng thi công, toàn bộ công tác san lấp mặt bằng sân vận động và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành. Hệ thống đường nội khu cùng các tuyến giao thông kết nối hiện đạt trên 80% khối lượng.

Hiện khu vực khán đài C đang được thi công tầng 2. Tại các khán đài A và D, nhiều mũi thi công cũng được triển khai đồng thời. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để bảo đảm tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, công tác ép cọc kết cấu chính đã hoàn thành 100%, trong khi hạng mục đài móng và san nền tầng 1 đạt trên 70% khối lượng thi công.

Đến cuối tháng 5, các đơn vị tập trung triển khai kết cấu bê tông cốt thép tầng 2 và hệ thống khán đài. Bước sang tháng 6, công trường tiếp tục thực hiện lắp đặt kết cấu thép đỡ mái - hạng mục quan trọng trong quá trình xây dựng sân vận động.

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Hạng mục mái vòm dự kiến hoàn tất vào tháng 5/2027 trước khi toàn bộ công trình kết thúc xây dựng vào tháng 7/2027.

Sau khi hoàn thành, sân vận động Hùng Vương được định hướng trở thành công trình thể thao xanh và thông minh. Công trình sẽ tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành, khả năng thay mới mặt sân trong vòng 6 - 10 giờ, ghế ngồi thông minh kết nối 5G, cùng hệ thống kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực.

Ngoài ra, dự án còn áp dụng các giải pháp thu gom, tái chế nước nhằm tiết kiệm nguồn nước sạch; hạn chế hấp thụ nhiệt và tia UV; tăng cường thông gió tự nhiên để giảm tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn trong quá trình vận hành.

Cùng với sân vận động, tuyến đường rộng 120m kết nối Quốc lộ 21B với khu vực dự án cũng đang được triển khai với tốc độ cao. Nhiều hạng mục như thảm nhựa, trồng cây xanh cơ bản hoàn thành.

Điểm nhấn kiến trúc của dự án là thiết kế lấy cảm hứng từ Trống đồng Đông Sơn, kết hợp bản sắc văn hóa Việt Nam với kiến trúc thể thao hiện đại. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao của Thủ đô, tạo nền tảng để Hà Nội hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao lớn của khu vực, châu Á và thế giới trong tương lai.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

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