Diện mạo sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi sau nửa năm thi công thần tốc
Sau nửa năm thi công, hình hài sân vận động Hùng Vương đã hiện rõ khi 4 khán đài dần hoàn thiện, nhiều hạng mục quan trọng đang được gấp rút triển khai.
Toàn cảnh sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi sau nửa năm thi công. (Nguồn: Hường Phạm)
Những ngày cuối tháng 6, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, đại công trường vẫn hoạt động hết công suất.
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/dien-mao-san-van-dong-hung-vuong-135-000-cho-ngoi-sau-nua-nam-thi-cong-than-toc-ar1025619.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM