Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý thông báo khẩn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị người dân cần kiểm tra ngay thời hạn văn bản ủy quyền nhận lương hưu hiện tại trước ngày 30/6 đế tránh bị gián đoạn quyền lợi.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, kể từ ngày 1/7/2026, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mọi văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ chỉ có giá trị không quá 12 tháng kể từ ngày ký.

Người hưởng cần hết sức lưu ý để chủ động làm lại thủ tục, tránh gián đoạn quyền lợi.

Thời hạn ủy quyền không quá 12 tháng

Theo quy định hiện hành, người thụ hưởng được ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Tuy nhiên, văn bản ủy quyền này chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Những văn bản ủy quyền được ký trước ngày 1/7/2026 sẽ tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30/6/2026. Sau mốc này, nếu vẫn có nhu cầu nhờ người khác nhận thay, người hưởng bắt buộc phải lập lại văn bản ủy quyền theo đúng quy định mới.

Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý thông báo khẩn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Ảnh 1.

Điều kiện ủy quyền chặt chẽ hơn

Theo quy định mới, không phải mọi trường hợp đều được ủy quyền như trước đây. Việc ủy quyền chỉ được chấp thuận khi thực sự cần thiết

Ví dụ: Người hưởng tuổi cao, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại, cư trú xa địa điểm chi trả hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng ủy quyền, chiếm dụng tiền của người già neo đơn, hoặc cố tình nhận thay khi người hưởng đã qua đời.

Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý thông báo khẩn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Ảnh 2.

Cơ quan BHXH sẽ định kỳ rà soát, đối chiếu thông tin người hưởng và người được ủy quyền. Trong một số trường hợp, người hưởng có thể được yêu cầu xác nhận lại tình trạng còn sống, còn đủ điều kiện hưởng chế độ. Những hồ sơ ủy quyền kéo dài sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn; nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng có quyền tạm dừng chi trả để xác minh.

Khuyến khích nhận qua tài khoản cá nhân

Để hạn chế rắc rối từ thủ tục ủy quyền phải gia hạn hằng năm, cơ quan BHXH khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Đây là phương thức an toàn, tiện lợi, giúp nhận tiền nhanh chóng, minh bạch, không phụ thuộc vào người nhận thay và không cần làm thủ tục ủy quyền định kỳ.

Người dân cần làm gì ngay từ bây giờ?

Kiểm tra ngay thời hạn văn bản ủy quyền hiện tại, không đợi đến sát 30/6/2026 mới thực hiện.

Khi cần lập lại văn bản ủy quyền hoặc thay đổi phương thức nhận, hãy liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm hành chính công hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link lạ, mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo.

Trong bối cảnh mốc thời gian 1/7 đang đến gần, BHXH các tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, để quyền lợi không bị ảnh hưởng, mỗi người vẫn cần chủ động phối hợp, hoàn thiện thủ tục đúng quy định, góp phần bảo đảm an sinh bền vững.

Tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Chính phủ đã ban hành nghị định 162/2026 quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Theo khoản 1 điều 2 nghị định này, từ ngày /7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Khoản 2 điều 2 nghị định trên quy định đối với các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng.

Khoản 3 điều 2 nghị định này cũng nêu rõ mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tiếp tục tính các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
BHXh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/7, Hà Nội chính thức tăng mức phạt với 28 hành vi vi phạm hành chính, người dân cần lưu ý

Từ 1/7, Hà Nội chính thức tăng mức phạt với 28 hành vi vi phạm hành chính, người dân cần lưu ý Nổi bật

Phó Chủ tịch HĐND Hà Nội: 'Bây giờ Hà Nội không vội không được'

Phó Chủ tịch HĐND Hà Nội: 'Bây giờ Hà Nội không vội không được' Nổi bật

Một hành vi có thể bị phạt tới 8 triệu đồng từ ngày 1/8, người dân cần nắm rõ

Một hành vi có thể bị phạt tới 8 triệu đồng từ ngày 1/8, người dân cần nắm rõ

12:00 , 27/06/2026
Nhiều quy định mới về căn cước, cư trú có hiệu lực từ 1/7

Nhiều quy định mới về căn cước, cư trú có hiệu lực từ 1/7

11:00 , 27/06/2026
Chính thức bỏ bài thi mô phỏng tình hống giao thông trong sát hạch lái xe từ 1/7

Chính thức bỏ bài thi mô phỏng tình hống giao thông trong sát hạch lái xe từ 1/7

10:15 , 27/06/2026
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động khuyến mại

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động khuyến mại

09:40 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên