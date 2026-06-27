Dự án mở rộng Quốc lộ 6 thi công dở dang, nhiều đoạn chắp vá, mặt đường lồi lõm gây mất an toàn

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có vai trò kết nối khu vực nội đô với các đô thị vệ tinh, các tỉnh phía Tây và vùng Tây Bắc.

Theo ghi nhận tại khu vực thi công mở rộng Quốc lộ 6 đoạn qua khu công nghiệp xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, mặt đường đang khai thác lồi lõm, xuống cấp tạo thành nhiều hố sâu, dù trời nắng gay gắt, nhưng nước vẫn đọng thành vũng.

Những đoạn khác đường bụi mù mịt, sỏi đá rơi vãi ngập đường, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặt đường đang khai thác lồi lõm, xuống cấp tạo thành nhiều hố sâu.

Ông Ngô Văn Hưng (xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) chia sẻ: "Bà con đi rất khổ, ngay sáng nay xảy ra một vụ tai nạn ngay chỗ này. Chỗ này là nguy hiểm nhất, ngày mưa thì khỏi phải nói. Chúng tôi đề nghị chính quyền, nhà thầu thi công càng nhanh, càng tốt để bà con được nhờ".

Thực tế, các nhà thầu thường thực hiện không đầy đủ, hoặc không đúng quy định trên đường đang khai thác, như: thiếu hệ thống biển báo, rào chắn, đèn chiếu sáng ban đêm.

Tại nhiều đoạn thi công không có người điều tiết hướng dẫn, các xe chở vật liệu ra vào công trường tạo xung đột giao thông, lôi kéo bùn đất ra đường gây bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đường bụi mù mịt, sỏi đá rơi vãi ngập đường, gây mất an toàn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Bá Trường (Phó Đội trưởng Đội 12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết: ''Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuần tra, kiểm soát, phối hợp cùng Công an xã và chính quyền địa phương thúc đẩy các nhà thầu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, bụi bẩn, khắc phục tình trạng mấp mô mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông".

Luật Đường bộ quy định thi công trên đường bộ đang khai thác mà vi phạm giấy phép thi công, gây ùn tắc, mất an toàn, hư hỏng hạ tầng, mất vệ sinh môi trường…, các nhà thầu phải khắc phục và chịu trách nhiệm theo quy định.

Việc thi công mở rộng tuyến Quốc lộ 6 từ Ba La đi Xuân Mai dự kiến còn kéo dài. Việc vi phạm của các nhà thầu trên đường vừa thi công, vừa khai thác nếu không được chấn chỉnh, xử lý kịp thời, thì tình trạng bụi bẩn và tai nạn giao thông xảy ra là khó tránh khỏi.