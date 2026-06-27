Gấp rút hoàn thiện dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch

Hiện các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, gồm nạo vét hệ thống cống hiện trạng và đấu nối tiêu thoát nước với mương dẫn ra sông Tô Lịch trên đường Phạm Văn Đồng. Đến cuối tháng 6, khối lượng thi công các hạng mục chính của dự án đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn từ kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng đã hoàn thành toàn bộ việc đóng cừ SW và thi công kênh hở; riêng hạng mục cống hộp dài 1.409m cũng đã đạt khoảng 98% khối lượng.