Gấp rút hoàn thiện dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch
Dự án cải tạo kênh Thụy Phương - công trình vừa có nhiệm vụ chống ngập khẩn cấp cho khu vực Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây vừa đóng vai trò bổ cập nước cho sông Tô Lịch đang được tăng tốc thi công, bảo đảm bàn giao trước ngày 30/6.
27-06-2026
27-06-2026
27-06-2026
Được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư ngày 9/2/2026 với tổng vốn 920,6 tỷ đồng, dự án cải tạo kênh Thụy Phương là một trong 7 công trình chống ngập khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước khu vực phía Tây Bắc thành phố, triển khai trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô.
Với tổng chiều dài khoảng 7,6km kết nối trực tiếp vào hệ thống sông Tô Lịch, dự án gồm hai hạng mục chính là cải tạo trạm bơm và cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, giữ vai trò nâng cao khả năng tiêu úng cho toàn bộ khu vực phía Bắc Thủ đô.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, liên danh nhà thầu đã triển khai 25 mũi thi công trên công trường, huy động hơn 300 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân để bảo đảm tiến độ.
Hiện các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, gồm nạo vét hệ thống cống hiện trạng và đấu nối tiêu thoát nước với mương dẫn ra sông Tô Lịch trên đường Phạm Văn Đồng. Đến cuối tháng 6, khối lượng thi công các hạng mục chính của dự án đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn từ kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng đã hoàn thành toàn bộ việc đóng cừ SW và thi công kênh hở; riêng hạng mục cống hộp dài 1.409m cũng đã đạt khoảng 98% khối lượng.
Sau hơn 4 tháng triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật phức tạp theo kế hoạch bao gồm đóng cừ thép, đào đất lòng kênh, thi công dầm đáy, đổ bê tông dầm đỉnh và lắp đặt cống hộp. Nhiều đoạn kênh đã hoàn thiện, hình thành tuyến thoát nước đồng bộ, thay đổi rõ rệt diện mạo ban đầu.
Dự án đang được các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội.
Khi đưa vào vận hành, tuyến kênh Thụy Phương sẽ góp phần giảm đáng kể tình trạng ngập úng tại các khu đô thị đông dân cư như Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây và Ciputra.
Bên cạnh nhiệm vụ chống ngập, dự án còn đóng vai trò bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 5 m3/giây. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và từng bước phục hồi hệ sinh thái dòng sông.
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/gap-rut-hoan-thien-du-an-chong-ngap-va-bo-cap-nuoc-cho-song-to-lich-post1854696.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM