Ai từng giao dịch với Nguyễn Tiến Đạt hoặc các số 0902235974, 0769856261, 0765126554 khẩn trương liên hệ công an

Ngày 27/6, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phát đi thông báo tìm các bị hại có liên quan đến đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Cẩn Độ, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định Nguyễn Tiến Đạt có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đặt mua các mặt hàng điện máy có giá trị cao theo hình thức giao hàng thu tiền (COD).

Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến tháng 6/2026, Đạt sử dụng các số điện thoại 0902235974, 0769856261, 0765126554 cùng tài khoản Facebook mang tên "Trần Dũng" để liên hệ đặt mua robot hút bụi, robot lau nhà, máy lọc không khí và nhiều thiết bị điện tử khác từ các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh điện máy. Sau khi hàng được giao, đối tượng đưa ra nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Công an phường Từ Liêm đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ đơn vị để cung cấp thông tin, tài liệu.

Người dân có thể liên hệ Công an phường Từ Liêm tại địa chỉ ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc trực tiếp làm việc với Điều tra viên Phùng Văn Dũng qua số điện thoại 0964538099 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.