Mỹ siết chặt nhập khẩu thiết bị công nghệ Trung Quốc

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm siết chặt kiểm soát với lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. Quy định dự kiến có hiệu lực từ đầu tháng 7 tới.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết, lệnh cấm mở rộng sẽ áp dụng không chỉ với các mẫu thiết bị viễn thông và giám sát hình ảnh mới của Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua, mà còn cả những mẫu cũ.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cũng đang xem xét khả năng ngăn các nhà mạng Mỹ kết nối với các công ty viễn thông Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng như các công ty liên quan chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức trước thông tin trên. FCC cho biết người dân Mỹ vẫn được phép tiếp tục sử dụng các thiết bị mà họ đã sở hữu trước đó.

Trong những năm gần đây, FCC đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm vào lĩnh vực công nghệ Trung Quốc. Tháng 12/2025, cơ quan này cấm nhập khẩu tất cả các mẫu máy bay không người lái mới do Trung Quốc sản xuất.

Đến tháng 3/2026, FCC tiếp tục cấm nhập khẩu các mẫu bộ định tuyến (thiết bị mạng có nhiệm vụ kết nối máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh với Internet) mới sản xuất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, các quy định mới đối với máy bay không người lái và bộ định tuyến không áp dụng đối với những mẫu sản phẩm đã được phát triển trước đó.

Tháng 10/2025, FCC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3:0 để ngăn chặn việc cấp phép mới cho các thiết bị có linh kiện từ những doanh nghiệp nằm trong danh sách hạn chế của cơ quan này, đồng thời cho phép FCC trong một số trường hợp có thể cấm cả những thiết bị đã được phê duyệt trước đó.

Tới tháng 12/2025, Hikvision đã đệ đơn kiện nhằm phản đối quyết định này, cho rằng FCC đã vượt quá thẩm quyền và không có đủ cơ sở để đưa ra biện pháp trên.