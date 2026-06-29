Đà Nẵng hướng tới doanh thu công nghệ số đạt hơn 73 nghìn tỷ

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định triển khai Chương trình phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp công nghệ số trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045.

Đà Nẵng tập trung phát triển 7 lĩnh vực công nghệ chiến lược. Ảnh: Giang Thanh

Chương trình đặt mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố, đóng vai trò động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.

Bên cạnh đó, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số mạnh, có khả năng phát triển sản phẩm “Make in Viet Nam”, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và cả nước.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, để phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, Đà Nẵng tập trung nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm và phát triển các sản phẩm phục vụ trực tiếp các ngành kinh tế chủ lực của địa phương.

Trong đó, các lĩnh vực được tập trung nghiên cứu, phát triển đó là: trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch và bán dẫn, công nghệ blockchain, công nghệ robot và tự động hóa, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và bản sao số.

Thành phố cũng tiếp tục nâng cao năng lực tiếp nhận, vận hành và làm chủ từng phần công nghệ lõi, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với công nghệ chiến lược…

Đà Nẵng phấn đấu hình thành tối thiểu 2 trung tâm/phòng thí nghiệm/nền tảng/không gian thử nghiệm dùng chung; hỗ trợ thương mại hóa thành công tối thiểu 1 sản phẩm công nghệ chiến lược; hỗ trợ tối thiểu 5 doanh nghiệp và 1 viện nghiên cứu, trường ĐH thử nghiệm, phát triển sản phẩm…

Đến năm 2030, Đà Nẵng mong muốn hình thành 5 – 7 khu công nghệ số tập trung.

Đối với công nghiệp công nghệ số, đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu doanh thu của ngành này đạt tối thiểu 73,4 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình từ 12% trở lên. Toàn thành phố sẽ có khoảng 4.200 doanh nghiệp công nghệ số; đào tạo và phát triển 50.000 đến 70.000 nhân lực; hình thành 5 – 7 khu công nghệ số tập trung…

Đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược "Make in Việt Nam", phát triển công nghiệp công nghệ số hàng đầu của Việt Nam.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố tập trung vào các nhóm giải pháp gồm: hoàn thiện cơ chế và chính sách; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và nâng cao năng lực; phát triển doanh nghiệp công nghệ số; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

Vừa qua, Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều chương trình, đề án khoa học công nghệ, chuyển đổi số như: Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu Đà Nẵng; Đề án phát triển công nghệ blockchain; Đề án thí điểm Bản sao số ; Đề án thí điểm Sàn dữ liệu TP. Đà Nẵng…, tạo nền tảng phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp công nghệ số.