Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng, toàn bộ người nộp thuế cần làm ngay điều này trên eTax Mobile

Ngày 25/6, Thuế tỉnh Ninh Bình đã đăng tải thông báo khảo sát nhu cầu cho ứng dụng eTax Mobile. Đây là khảo sát do Cục Thuế tổ chức với chủ đề "Thuế trong tầm tay".



Cơ quan Thuế cho biết, việc này hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile trở thành nền tảng thống nhất giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu thông tin, sử dụng các dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi đơn giản, minh bạch và hiệu quả.

Vì vậy, các ý kiến đóng góp của người nộp thuế là cơ sở quan trọng để cải tiến ứng dụng và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Thuế.



Thuế tỉnh Ninh Bình cũng đã hướng dẫn người nộp thuế các bước thực hiện phiếu khảo sát nhu cầu cho ứng dụng eTax Mobile như sau: