Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng, toàn bộ người nộp thuế cần làm ngay điều này trên eTax Mobile
Người nộp thuế cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Thuế càng sớm càng tốt.
- 29-06-2026Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, VPBank, ACB... trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt cá nhân, hộ kinh doanh có tên sau đây
- 28-06-2026Cơ quan Thuế thông báo: Sẽ tạm hoãn xuất cảnh cá nhân trong danh sách sau nếu trong vòng 30 ngày doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế
- 27-06-2026Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Ngày 25/6, Thuế tỉnh Ninh Bình đã đăng tải thông báo khảo sát nhu cầu cho ứng dụng eTax Mobile. Đây là khảo sát do Cục Thuế tổ chức với chủ đề "Thuế trong tầm tay".
Cơ quan Thuế cho biết, việc này hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile trở thành nền tảng thống nhất giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu thông tin, sử dụng các dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi đơn giản, minh bạch và hiệu quả.
Vì vậy, các ý kiến đóng góp của người nộp thuế là cơ sở quan trọng để cải tiến ứng dụng và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Thuế.
Thuế tỉnh Ninh Bình cũng đã hướng dẫn người nộp thuế các bước thực hiện phiếu khảo sát nhu cầu cho ứng dụng eTax Mobile như sau:
An ninh tiền tệ