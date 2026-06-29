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Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, VPBank, ACB... trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt cá nhân, hộ kinh doanh có tên sau đây

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Trong ngày 26/6, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế tỉnh Đồng Tháp như sau:

Tên người nộp thuế Địa chỉTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chếHiệu lực thi hành QĐ
Hộ Kinh Doanh Trần Tuấn AnhSố 241, Ấp 4, Phường Trung An, Đồng ThápNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu15.914.730 đồngTừ ngày 22/06/2026 đến 21/07/2026
Hộ Kinh Doanh Ốc BảoThửa đất 77, Tờ bản đồ 39, Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo, Phường Trung An, Đồng ThápNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam15.530.160 đồngTừ ngày 22/06/2026 đến 21/07/2026
Hộ Kinh Doanh Điện Cơ Điện Lạnh Lê Bé142 Ngô Gia Tự Ấp Bình Tạo, Phường Trung An, Đồng ThápNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 16.765.660 đồngTừ ngày 22/06/2026 đến 21/07/2026
Nguyễn Ngọc ThanhẤp 2 Trung An, Phường Trung An, Đồng ThápNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Tiền Giang 15.840.394 đồng
Từ ngày 22/06/2026 đến 21/07/2026
Nguyễn Minh Sơn160B ấp 1, xã Trung An, Phường Trung An, Đồng ThápNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho16.793.266 đồngTừ ngày 22/06/2026 đến 21/07/2026
Đặng Thị Hoàng24D Ấp Bắc, Phường Trung An, Đồng ThápNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Tiền Giang16.255.728 đồngTừ ngày 22/06/2026 đến 21/07/2026
Bùi Thị Nga241B tổ 11, ấp 4, Phường Trung An, Đồng ThápNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu16.055.161 đồngTừ ngày 22/06/2026 đến 21/07/2026

Quyết định chỉ rõ, những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Với lý do trên, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Nghiệp vụ 2 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Các Quyết định trên đều có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22/06/2026 đến ngày 21/07/2026.

Hà Giang

An ninh tiền tệ

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