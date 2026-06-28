Chính phủ yêu cầu trả lương, thu nhập cán bộ theo kết quả đánh giá bằng KPI

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 168 cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Cán bộ phường tại TP Hà Nội hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường

Chính phủ nhận định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính chủ động, tự chủ của địa phương. Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, phân bổ biên chế theo khối lượng công việc, rõ trách nhiệm cá nhân.

" Xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường. Hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ (KPI), thực hiện trả lương, thu nhập theo kết quả đánh giá cán bộ ", Nghị quyết nêu rõ.

Cùng với tổng rà soát hệ thống pháp luật, Chính phủ lưu ý nhiệm vụ trình Quốc hội 17 dự án Luật, pháp lệnh vào kỳ họp tháng 8 và khoảng 30 dự án Luật, pháp lệnh vào kỳ họp tháng 10; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, không để phát sinh "khoảng trống" pháp lý.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ, các địa phương có phương án điều tiết phù hợp, cơ chế điều phối, kết nối, đào tạo nhanh và thu hút lao động để bảo đảm nhân lực, nhất là cho các dự án đầu tư công và các công trình trọng điểm, tránh tình trạng thiếu hụt nhân lực làm chậm tiến độ giải ngân và thi công các dự án và không để xảy ra mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ.

Bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/7

Về điều hành chính sách tài khoá, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó khẩn trương tham mưu. Trong tháng 6 phải trình Chính phủ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới.

Đồng thời, trong tháng 7/2026, Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025; hoàn thành phân bổ số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trước ngày 15/7.

Bộ Tài chính cũng được giao bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao; xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng quý, làm cơ sở cảnh báo sớm và chỉ đạo, điều hành kịp thời; tiếp tục thực hiện nghiêm việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân.

Về điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng tín dụng, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế và các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu điều chỉnh hạn mức tín dụng phù hợp và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hạn mức tăng trưởng để nâng lãi suất cho vay.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ về điều hành tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại hệ thống ngân hàng thương mại để hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho nền kinh tế.

Chính phủ lưu ý ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi được ưu tiên sử dụng cho ngân sách Trung ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay; trường hợp chưa sử dụng, thì ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi được sử dụng để mua bán lại trái phiếu Chính phủ và gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại.

Bộ Tài chính được chủ động quyết định hạn mức cụ thể sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại (có thể vượt quá 50% khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi) nhằm tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ.

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư, địa phương đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; tập trung vào khối lượng hoàn thành, giá trị xây lắp và tháo gỡ các điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bộ Xây dựng còn có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với các dự án nhà ở xã hội; phối hợp với địa phương thúc đẩy các dự án đã đủ điều kiện pháp lý, có khả năng khởi công, thi công hoặc hoàn thành ngay trong năm 2026.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án chậm triển khai thuộc các thành phần kinh tế, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia (như các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau...).

Chính phủ chỉ đạo phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh thị trường bất động sản.

Các địa phương Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình... chủ động rà soát, điều chỉnh, đề xuất để xác định cụ thể vị trí, quy mô phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn với trọng tâm xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực.

Kịch bản tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh, thành phố ban hành kèm Nghị quyết số 168