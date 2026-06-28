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Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành.

Từ ngày 01/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của Luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 05 năm.

Quy định mới về thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót. 

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2026, theo khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7- Ảnh 1.

Một số điểm cần lưu ý:

Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7- Ảnh 2.

Khuyến nghị đối với người nộp thuế

Việc rút ngắn thời hạn khai bổ sung từ 10 năm xuống còn 05 năm đòi hỏi người nộp thuế cần chủ động rà soát hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và dữ liệu khai thuế định kỳ để kịp thời phát hiện, điều chỉnh các sai sót phát sinh. Thực hiện khai bổ sung đúng thời hạn không chỉ bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế mà còn góp phần hạn chế các rủi ro về xử phạt vi phạm hành chính và nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Theo Thái Hà

Đời Sống Pháp Luật

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