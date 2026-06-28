TP Hồ Chí Minh: Sau 12 năm, 4 tuyến đường Thủ Thiêm tăng tốc về đích

TP Hồ Chí Minh đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đồng loạt tái khởi động sau thời gian dài gián đoạn.

Toàn cảnh góc nhìn trên cao hướng từ vòng xoay Trần Não - Lương Định Của nhìn về Trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Không khí thi công nhộn nhịp đã trở lại trên các tuyến đường trục chính của khu đô thị này. Sau 12 năm kể từ ngày khởi công, hệ thống 4 tuyến đường huyết mạch đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển toàn diện khu đô thị phía Đông TP Hồ Chí Minh.

Công trường nhộn nhịp sau nhiều năm chờ mặt bằng

Ghi nhận tại công trường cho thấy các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời trên các tuyến đường chính.

Dự án gồm 4 tuyến đường trục chính là Trần Bạch Đằng (R1), Tố Hữu (R2), Nguyễn Thiện Thành (R3) và Bùi Thiện Ngộ (R4), với tổng chiều dài khoảng 12 km và tổng mức đầu tư khoảng 8.256 tỉ đồng.

Tại tuyến Trần Bạch Đằng (R1), sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, các đơn vị thi công đã khẩn trương phát quang hiện trường, triển khai khoan cọc nhồi và xử lý nền móng .Nhiều khu vực từng bỏ hoang suốt nhiều năm nay đã xuất hiện trở lại tiếng máy khoan, xe cơ giới và công nhân làm việc liên tục.



Đáng chú ý, công trình cầu số 6 - hạng mục từng phải tạm dừng thi công hơn một thập kỷ - cũng đã được tái khởi động. Các mũi thi công đang tập trung vào công tác khoan cọc và xây dựng phần móng cầu.

Tại khu vực đối diện vị trí quy hoạch cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, nhiều tổ đội thi công đang xử lý đầu cọc bê tông và hoàn thiện nền đường, chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo.

Theo quy hoạch, đường Trần Bạch Đằng có chiều dài 3,4 km, mặt cắt ngang rộng 55 m với quy mô từ 6 đến 10 làn xe. Đây là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối các khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và liên thông với đường Trần Não. Song song đó, nút giao Trần Bạch Đằng - Trần Não cũng đang được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối khi toàn tuyến hoàn thành.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu Đông

Không chỉ các tuyến đường nội khu, nhiều dự án giao thông kết nối với Thủ Thiêm cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Dự án đường Lương Định Của nối dài, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Thủ Thiêm, hiện đã có mặt bằng sạch để triển khai các hạng mục nền móng. Trên công trường, các đơn vị thi công đang tiến hành khoan cọc nhồi và chuẩn bị xây dựng các kết cấu chính.

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 3,5 km, lộ giới quy hoạch từ 30 đến 60 m. Sau khi hoàn thành, trục giao thông sẽ kết nối trực tiếp Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng như đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Theo các chuyên gia quy hoạch, việc hoàn thiện tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Đông, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu đô thị mới và các tỉnh lân cận.

Trong khi đó, tuyến Tố Hữu (R2) dài khoảng 3 km, rộng 29,2 m chạy dọc ven hồ trung tâm cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tại khu vực giao với đại lộ Mai Chí Thọ, nhiều máy móc và nhân lực đang được tập trung để đẩy nhanh tiến độ.

Định hình diện mạo mới cho đô thị Thủ Thiêm

Sau nhiều năm được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ mới của TP Hồ Chí Minh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang từng bước hoàn thiện những mảnh ghép hạ tầng quan trọng.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, việc tập trung hoàn thành 4 tuyến đường chính trong năm 2026 sẽ tạo nền tảng cho hệ thống giao thông đồng bộ trên toàn bán đảo Thủ Thiêm, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các dự án đô thị, thương mại và dịch vụ trong khu vực.

Những công trường đang sáng đèn thi công mỗi ngày không chỉ đánh dấu sự trở lại của một dự án hạ tầng từng nhiều năm dang dở, mà còn cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.