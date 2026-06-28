Thủ tướng: Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thiết kế chính sách

Gỡ bỏ rào cản, giảm chi phí tuân thủ cho người dân

Ngày 27/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến đối với nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ sắp tới, trong đó có: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, đây là các dự án luật/nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cần tập trung sửa đổi, bổ sung để xử lý những vấn đề cấp bách, phát sinh từ thực tiễn.

Việc này cũng nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để sớm gỡ bỏ các điểm nghẽn, rào cản, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa tăng trưởng đạt 2 con số trở lên; đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.

Nhấn mạnh thời gian đến khai mạc Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa XVI không còn nhiều, Thủ tướng lưu ý cần bám sát thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt lưu ý đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Không để điều kiện kinh doanh “hồi sinh” qua quy chuẩn

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm”; khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không phát sinh các thủ tục mới. Đặc biệt không để tình trạng cắt giảm, bãi bỏ thủ tục, điều kiện kinh doanh nhưng lại lồng ghép vào tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ cần hết sức quan tâm các vấn đề liên quan quản lý mã số, xuất xứ, công tác kiểm định, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, đánh giá tác động và bảo vệ môi trường…

Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật. Ảnh: VGP

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hoạt động an toàn, lành mạnh, tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu gắn với tăng cường kiểm soát rủi ro.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật từ quý III/2026, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì. Tăng cường công tác truyền thông, chủ động hơn nữa việc tổ chức truyền thông để nhân dân hiểu, dễ dàng thực hiện, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bộ Tư pháp, các bộ, ngành tiếp tục tập trung rà soát hệ thống pháp luật, nhất là những vấn đề cấp bách nổi lên để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; cũng như chú ý rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới vận hành tổ chức, bộ máy theo mô hình mới.