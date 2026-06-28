Ngay ngày mai, 8 triệu người dân Hà Nội sẽ chính thức được chứng kiến một sự kiện tầm cỡ, lần đầu tiên được giới thiệu tới toàn dân

Sáng mai (29/6), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia sẽ diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, với sự tham dự của khoảng 1.000-1.200 đại biểu, trong đó có khoảng 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm như công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng đầu năm, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; tham luận của lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo...

Tại hội nghị, thành phố sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố và trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Đồng thời, bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế - xã hội.

Khu trải nghiệm công nghệ số sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng và sản phẩm đầu tư trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VGP

Lần đầu tiên, một đồ án quy hoạch tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng

Đáng chú ý, hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, một đồ án quy hoạch tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số hiện đại.

Tại khu vực hội nghị, hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các video giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ giúp đại biểu và người dân trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô trong tương lai.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, để đưa quy hoạch đến gần hơn với nhân dân, thành phố sẽ mở không gian triển lãm quy mô lớn tại Bảo tàng Hà Nội. Cụ thể, tại tầng 1 của Bảo tàng sẽ bố trí một sa bàn tròn có đường kính lên tới 7m, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới nhất của đồ án quy hoạch.

Đặc biệt, tầng 4 với diện tích khoảng 1.200 m² được thiết kế thành một không gian trải nghiệm đặc biệt. Tại đây, bên cạnh các hệ thống pano khổ lớn giới thiệu quá trình phát triển quy hoạch gắn với lịch sử Hà Nội, người dân còn được chiêm ngưỡng sa bàn ứng dụng công nghệ 3D Mapping hiển thị trực quan các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và định hướng không gian toàn thành phố.

Khách tham quan cũng có cơ hội xem phim tư liệu 3D về quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được lập trên diện tích hơn 3.359 km2; phạm vi gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã).

Quan điểm xuyên suốt của quy hoạch là xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, bao trùm gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn; hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu, phát triển; giữ vai trò hạt nhân trong các chuỗi liên kết phát triển vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới. Sau năm 2085, thành phố được định vị là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng.