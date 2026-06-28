Quy định khắt khe từ 1/7: Không phải sạc dự phòng nào cũng được mang lên máy bay

Sạc dự phòng vốn là vật bất ly thân của nhiều tín đồ du lịch, nhưng giờ đây lại trở thành thiết bị điện tử bị ngành hàng không kiểm soát gắt gao nhất. Theo quy định mới từ ngày 1/7 của Cục Hàng không, mỗi hành khách chỉ được phép mang tối đa 2 sạc dự phòng và bắt buộc phải đặt trong hành lý xách tay.

Đối với các loại sạc chứa pin kim loại lithium, hàm lượng lithium được yêu cầu không vượt quá 2g. Phổ biến hơn là sạc dự phòng chứa pin lithium-ion, hành khách chỉ được mang theo những thiết bị có mức năng lượng định mức dưới 100 Wh. Trong trường hợp sạc dự phòng của bạn có mức năng lượng dao động từ trên 100 Wh đến 160 Wh, việc mang thiết bị lên máy bay phải được hãng hàng không chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Hành khách cũng cần đặc biệt lưu ý về thói quen sử dụng trên không. Bạn tuyệt đối không được dùng sạc dự phòng để nạp điện cho các thiết bị khác trong suốt chuyến bay. Thay vào đó, sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi túi xách, đặt ở vị trí dễ quan sát. Việc cắm sạc để nạp lại điện cho chính viên pin dự phòng đó khi đang trên tàu bay cũng bị nghiêm cấm hoàn toàn.

Người dùng công nghệ thường quen thuộc với việc phân loại sạc dự phòng theo mức dung lượng mAh. Tuy nhiên, trước các quy định hàng không mới, thông số quyết định lại là mức năng lượng tính bằng Wh.

Rất may mắn là con số Wh này thường được các nhà sản xuất in rõ ràng trên vỏ của sạc dự phòng. Trong trường hợp lớp vỏ bị mờ hoặc không ghi rõ, hành khách hoàn toàn có thể tự quy đổi bằng một phép tính đơn giản: lấy dung lượng theo đơn vị Ah nhân với điện áp. Ví dụ, nếu bạn sở hữu một viên pin sạc dự phòng có dung lượng 10.000 mAh (tương đương 10Ah) và mức điện áp 5V, dung lượng thực tế sẽ là 10 x 5 = 50 Wh. Mức năng lượng này hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn dưới 100 Wh và được phép mang lên máy bay.

Sự thận trọng của các hãng hàng không không phải là không có cơ sở, nhất là sau hàng loạt sự cố nguy hiểm liên quan đến pin lithium-ion. Từ năm ngoái, các hãng bay nội địa như Vietnam Airlines và Vietjet đã liên tục khuyến cáo hành khách về việc để sạc dự phòng ở nơi dễ quan sát và ngưng sử dụng trong suốt hành trình.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở đặc tính vật lý của pin lithium-ion. Dù sở hữu khả năng lưu trữ năng lượng khổng lồ trong một thiết kế nhỏ gọn, loại pin này lại tiềm ẩn nguy cơ gặp hiện tượng "mất kiểm soát nhiệt". Theo các chuyên gia hàng không, khi một cell pin bị hỏng hóc hoặc quá nhiệt, lượng nhiệt sinh ra sẽ lập tức lan sang các cell lân cận. Phản ứng dây chuyền này có thể khiến viên pin bốc cháy dữ dội hoặc phát nổ, tạo ra những đám cháy vô cùng khó dập tắt bằng các biện pháp thông thường.

Nhiều hành khách từng thắc mắc tại sao không để sạc dự phòng vào hành lý ký gửi cho an toàn. Thực tế, khoang hành khách lại là nơi an toàn hơn để kiểm soát rủi ro này. Nếu pin lithium phát hỏa trong khoang cabin, tiếp viên hàng không có thể lập tức phát hiện khói để áp dụng các biện pháp cách ly và xử lý nhiệt. Ngược lại, một vụ cháy âm ỉ dưới khoang hành lý ký gửi sẽ rất khó được phát hiện kịp thời, đe dọa trực tiếp đến an toàn của toàn bộ chuyến bay.

Quy định mới của Việt Nam hoàn toàn đồng điệu với xu hướng siết chặt an ninh của hàng không thế giới. Trước đó, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã ban hành tiêu chuẩn khắt khe, kéo theo sự thay đổi quy định đồng loạt tại Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia châu Âu. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ số an toàn của sạc dự phòng giờ đây không chỉ giúp bạn có một chuyến đi suôn sẻ mà còn góp phần bảo vệ an toàn tối đa cho mọi hành khách trên không.