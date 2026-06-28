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Cơ quan Thuế thông báo: Sẽ tạm hoãn xuất cảnh cá nhân trong danh sách sau nếu trong vòng 30 ngày doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người nộp thuế có tên sau cần chú ý thông báo của cơ quan Thuế.

Ngày 25/6, Thuế cơ sở 10 Thành phố Đà Nẵng đã đăng tải trên Cổng thông tin Thông báo số 1430, 1431, 1432/TB-TCS10 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Thông báo, cả ba công ty này hiện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và vẫn còn nợ tiền thuế tính đến hết ngày 31/5/2026.

Theo thông báo của cơ quan Thuế, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành các thông báo trên (ngày 24/6/2026), các doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, cơ quan quản lý thuế sẽ tiến hành áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo quy định của pháp luật.

Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo do Thuế cơ sở 10 Thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 24/6/2026.

STTTên người đại diện theo pháp luậtTên người nộp thuếMã số thuế tổ chứcSố tiền thuế còn nợ (tính đến ngày 31/5)Ngày ra QĐ
1Trần Nam DânCông ty TNHH Một Thành Viên Hồng Phước400067636316.264.028 đồng24/06/2026
2Nguyễn Thị Ánh TuyếtCông Ty TNHH Một Thành Viên Châu Hiển Nghi4000863148118.028.356 đồng24/06/2026
3Nguyễn Văn LýCông ty TNHH Kim Hưng Phú400070063362.658.571 đồng24/06/2026

Các trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Ngày 28/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định này được xem là bước siết chặt quản lý, đồng thời thiết lập rõ các tiêu chí về mức nợ, thời gian chậm nộp cũng như cơ chế thông báo, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 3, bốn nhóm đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh

- Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

- Có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

- Cá nhân đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

- Có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn trên 120 ngày.

Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký

- Gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

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Hà Giang

An ninh tiền tệ

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