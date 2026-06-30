Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Đơn vị này có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TPHCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TPHCM; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Sáng 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM , Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM gồm có 24 thành viên. Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Các Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM, gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới- Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang trao quyết định nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM cho các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, vị trí và sự cần thiết của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM trong giai đoạn hiện nay. Ông bày tỏ tin tưởng tập thể Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại buổi lễ. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Trần Lưu Quang, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM phải là một trong những đơn vị tiên phong, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhanh nhất có thể trong toàn bộ hoạt động của mình. Những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả sẽ được tổng kết, nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị khác của thành phố.

Theo quyết định, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TPHCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TPHCM; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Cùng với đó, tham gia đánh giá, phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ; tổ chức hội thảo khoa học làm cơ sở xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao.

Theo Ngô Tùng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người lao động trên cả nước chú ý tin vui rất lớn về thuế áp dụng từ 1/7

Tất cả người lao động trên cả nước chú ý tin vui rất lớn về thuế áp dụng từ 1/7 Nổi bật

Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất khi tham gia giao thông từ 1/7

Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất khi tham gia giao thông từ 1/7 Nổi bật

Thu nhập làm thêm giờ có bị tính thuế?

Thu nhập làm thêm giờ có bị tính thuế?

13:44 , 30/06/2026
Chở trẻ em không có ghế an toàn, tài xế ô tô bị xử lý ra sao từ 15/8?

Chở trẻ em không có ghế an toàn, tài xế ô tô bị xử lý ra sao từ 15/8?

13:41 , 30/06/2026
Lộ diện 'chùm đô thị hướng tâm' của Hà Nội: Những địa phương nào sẽ bứt phá?

Lộ diện 'chùm đô thị hướng tâm' của Hà Nội: Những địa phương nào sẽ bứt phá?

11:54 , 30/06/2026
Phó Thủ tướng Thường trực: Chuyển từ thu hút nhiều FDI sang ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến

Phó Thủ tướng Thường trực: Chuyển từ thu hút nhiều FDI sang ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến

11:00 , 30/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên