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Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất khi tham gia giao thông từ 1/7

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới quan trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực.

Cấm trẻ nhỏ ngồi hàng ghế đầu trên xe ô tô cá nhân

Kể từ ngày 1/7, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (đã được điều chỉnh bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025) sẽ chính thức đi vào đời sống. Một trong những thay đổi cốt lõi là quy định bảo vệ an toàn cho trẻ em trên xe cá nhân.

Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất khi tham gia giao thông từ 1/7 - Ảnh 1.

Siết chặt camera giám sát khoang chở khách từ 8 chỗ trở lên

Cũng từ mốc thời gian 1/7 này, các tiêu chuẩn an ninh đối với xe kinh doanh vận tải quy mô lớn sẽ được thắt chặt. Ngoài camera giám sát tài xế và thiết bị định vị hành trình sẵn có, những dòng xe chở khách từ 8 chỗ trở lên (không bao gồm ghế lái) bắt buộc phải lắp đặt thêm hệ thống camera ghi nhận toàn bộ hình ảnh trong khoang chở hành khách.

Biện pháp này nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi của hành khách và kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải. Cơ quan chức năng lưu ý, việc thu thập và xử lý nguồn dữ liệu hình ảnh từ các thiết bị này phải tuân thủ nghiêm ngặt các hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mở rộng đối tượng nâng hạng bằng CE và tăng chế tài tịch thu bằng lái

Mảng quản lý và cấp phát giấy phép lái xe (GPLX) cũng chứng kiến những điểm mới đáng chú ý:

Nới lỏng điều kiện nâng hạng bằng CE: Luật mới mở ra cơ hội lớn cho đội ngũ tài xế muốn nâng cao tay nghề. Bên cạnh những người đang sở hữu bằng hạng C như trước, các tài xế đang nắm giữ GPLX thuộc các hạng D, D1 và D2 hiện tại cũng được phép nộp hồ sơ tham gia các khóa đào tạo để nâng hạng lên CE.

Bổ sung 3 trường hợp bị thu hồi bằng lái: Cơ quan quản lý sẽ tiến hành tịch thu GPLX đối với các tài xế vi phạm hoặc không đủ điều kiện, bao gồm:

Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất khi tham gia giao thông từ 1/7 - Ảnh 2.

Quản lý thời gian làm việc của tài xế kinh doanh

Một cải cách quan trọng khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải là việc xóa bỏ hạn mức thời gian lái xe cứng nhắc trước đây (không quá 10 tiếng/ngày và tối đa 48 tiếng/tuần).

Theo khung pháp lý mới, tổng thời giờ làm việc trong ngày và trong tuần của đội ngũ tài xế xe kinh doanh cũng như xe vận tải nội bộ sẽ được áp dụng linh hoạt theo các tiêu chuẩn chung của Bộ luật Lao động. Sự cởi trói này giúp các chủ doanh nghiệp vận tải chủ động hơn trong việc phân ca, điều phối nhân sự phù hợp với thực tế sản xuất mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Tuy nhiên, để chặn đứng nguy cơ tai nạn do tài xế ngủ gật, luật vẫn giữ nguyên "lằn ranh đỏ" về thời gian ôm vô lăng liên tục: Tài xế không được phép lái xe quá 4 giờ liên tiếp, trừ các sự cố bất khả kháng hoặc các trở ngại khách quan phát sinh dọc đường.

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Theo Thái Hà

Đời Sống Pháp Luật

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