3 hành vi dễ bị coi là trốn thuế
Từ 1/7, Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực. Nhiều hành vi tưởng chừng vô ý vẫn có thể bị xác định là trốn thuế và bị xử phạt nặng.
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Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực. Trong đó xác định 10 hành vi bị xác định là trốn thuế. Sẽ có nhiều người hiểu chưa đúng quy định hoặc chủ quan trong quá trình kinh doanh khiến dễ bị xác định là trốn thuế.
Sau đây sẽ là 3 hành vi bị xác định trốn thuế dù không cố ý và sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế đã trốn.
- Hành vi thứ nhất: Không đăng ký thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá hạn, làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn. Khuyến cáo hộ và cá nhân kinh doanh nên hoàn tất thủ tục đăng ký thuế ngay khi bắt đầu hoạt động để tránh rủi ro pháp lý về sau.
- Thứ hai, bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế. Người bán phải lập hóa đơn mà không phụ thuộc người mua có nhận hóa đơn hay không.
- Thứ ba, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được khấu trừ, miễn, giảm hoặc hoàn thuế.
Theo điều 17, Nghị định 125 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, người có hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1 - 3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
Cụ thể, phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ 1 tình tiết giảm nhẹ trở lên; phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có 1 tình tiết tăng nặng; phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có 2 tình tiết tăng nặng; phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên.
VTV